Több mint 16 millió jutott az szja-ból a legnépszerűbb somogyi civil szervezetnek

Címkék#NAV#Kutyatár Természet-és Állatvédő Egyesület#Nemzeti Adó-és Vámhivatal#Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház#KÖTÉL Speciális Mentőszolgálat Egyesület#személyi jövedelamadó#szja

A NAV közzétette, mely civil szervezetek kapták idén a legtöbb támogatást az adó 1 százalékos felajánlásból. Somogyban az előző évekhez hasonlóan állatvédő, életmentő és egészségügyi szervezeteknek ajánlották fel a legnagyobb összegeket.

Lugosi Laura

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette a 2025. évi személyi jövedelemadó (szja) 1 százalékos felajánlásainak kedvezményezettjeit. A kimutatás szerint Kaposváron összesen 298 civil szervezet részesült kisebb-nagyobb összegű támogatásban, ami jól mutatja a város közösségének sokszínűségét és összetartását.

A kutyatár kapta a legnagyobb szja felajánlást
Ebben az évben is a kaposvári Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület kapta a legmagasabb támogatást 
Fotó: Lang Róbert

Az SZJA-felajánlások az idén is jó helyre mentek

A legnagyobb összeget a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület kapta, amelyhez 16 663 136 forint érkezett. Szintén kiemelkedő támogatást gyűjtött a KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület (6 399 873 Ft), a Kaposvári Mentő Alapítvány (3 420 283 Ft) és a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány (3 415 858 Ft).

1 millió forint feletti támogatásban részesültek még:

  • Dr. Walger János Állatvédő Egyesület – 3 354 074 Ft
  • Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete – 1 938 976 Ft
  • Kaposvári Roxínház Egyesület – 1 630 736 Ft
  • Kisfaludy Alapítvány – 1 140 141 Ft
  • Teljes Értékű Életért Alapítvány – 1 117 325 Ft
  • Géniusz Közhasznú Alapítvány – 1 102 934 Ft
  • Jövőnkért Alapítvány – 1 091 914 Ft
  • Borostyánvirág Alapítvány a család nélkül megszületett gyermekek és fiatal anyák megsegítésére – 1 014 912 Ft

– Alacsonyabb összegre számítottunk, de hála a támogatóinknak egyre többen állnak mellénk, ezzel is elismerve a munkánkat. Sajnos olyan magasak a működési költségeink és a technikai park fenntartása, hogy az elnyert összeget erre fogjuk fordítani – mondta el Bodó László, a KÖTÉL Egyesület elnöke.

A kaposvári felajánlások is jól mutatják, hogy a város lakói szívesen támogatják az akár az egészségügy, a szociális ellátás, a kultúra és az állatvédelem területén dolgozó szervezeteket, amelyek mindennapi munkájukkal a közösség javát szolgálják.

 



 

 

