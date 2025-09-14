2 órája
Ezeket a dokumentumokat kell csatolnod ahhoz, hogy szja-mentes légy!
Az, hogy mennyi marad a családi kasszában, egyáltalán nem mindegy. Az szja-mentesség sok magyar család életét könnyíti meg, mutatjuk mit kell hozzá tenni.
Az anyák szja-mentessége októbertől érvényesíthető
Fotó: Lang Róbert
Közeleg az anyák szja-mentessége, így nem árt tisztában lenni azzal, mit kell tennünk annak érdekében, hogy valóban él tudjunk az állam nyújtotta lehetőséggel. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől, a két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák január 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre, ami szép kis summát hagyhat a családok zsebében. Lássuk, mire lesz hozzá szükséged.
Milyen esetben érvényesíthető az anyák szja-mentessége
– Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy az szja-mentesség kizárólag jövedelem esetén érvényesíthető, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le. Ilyen például a munkabér, a megbízási díj, az az egyéni vállalkozók kivétje vagy az átalányban megállapított jövedelem. Fontos tudni, hogy nem alkalmazható minden adónemre: a társadalombiztosítási járulékokat, szociális hozzájárulási adót, valamint más, nem szja-jellegű közterheket (például áfa, iparűzési adó) nem lehet vele csökkenteni – mondta el Madarász Tibor, somogyi könyvelő.
A legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, mivel az októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető.
Ki veheti igénybe az szja-mentességet?
- Nem csak a jelenleg gyermeket nevelő anyák, hanem a nyugdíj mellett dolgozó anyák is.
- Azok az édesanyák, akik legalább 12 éven át jogosultak voltak családi pótlékra, akár régebben (pl. az 1980-as években).
- Az elhunyt gyermekek is beszámíthatók, ha utánuk nem járt 12 évig családi pótlék.
- A fogyatékkal élő, szociális intézményben ellátott gyermekek is, ha az anya rendszeresen kapcsolatot tart velük.
- Örökbefogadott gyermekek után is jár.
- Korlát: csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság számít bele a 12 évbe, külföldi nem.
Fontos tudni!
A kedvezmény érvényesítéséhez fontos, hogy az érintett édesanyák adóelőleg-nyilatkozatot tegyenek a munkáltatójuk felé.
– Ennek hiányában ugyanis a mentességet nem veszik figyelembe év közben a bérszámfejtés során, és az csak az adóbevallás után, a következő év első felében érvényesülne. Érdemes tehát a nyilatkozatot még október első napjaiban kitölteni és leadni, hogy a családok a kedvezményből származó előnyt már 2025-ben megérezhessék. A szükséges formanyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal várhatóan október elejétől elérhetővé teszi a honlapján – tette hozzá a szakember.