Ezeket a dokumentumokat kell csatolnod ahhoz, hogy szja-mentes légy!

Közeleg az anyák szja-mentessége, így nem árt tisztában lenni azzal, mit kell tennünk annak érdekében, hogy valóban él tudjunk az állam nyújtotta lehetőséggel. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől, a két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák január 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre, ami szép kis summát hagyhat a családok zsebében. Lássuk, mire lesz hozzá szükséged.

Az anyák szja-mentessége sok család életét könnyíti meg Magyarországon

Fotó: Unger Tamás

Milyen esetben érvényesíthető az anyák szja-mentessége

– Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy az szja-mentesség kizárólag jövedelem esetén érvényesíthető, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le. Ilyen például a munkabér, a megbízási díj, az az egyéni vállalkozók kivétje vagy az átalányban megállapított jövedelem. Fontos tudni, hogy nem alkalmazható minden adónemre: a társadalombiztosítási járulékokat, szociális hozzájárulási adót, valamint más, nem szja-jellegű közterheket (például áfa, iparűzési adó) nem lehet vele csökkenteni – mondta el Madarász Tibor, somogyi könyvelő.

A legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, mivel az októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető.

A három gyermekesek már októbertől élvezhetik az anyák szja-mentességét

Fotó: Molcsányi Máté

Ki veheti igénybe az szja-mentességet?

Nem csak a jelenleg gyermeket nevelő anyák, hanem a nyugdíj mellett dolgozó anyák is.

Azok az édesanyák, akik legalább 12 éven át jogosultak voltak családi pótlékra, akár régebben (pl. az 1980-as években).

Az elhunyt gyermekek is beszámíthatók, ha utánuk nem járt 12 évig családi pótlék.

A fogyatékkal élő, szociális intézményben ellátott gyermekek is, ha az anya rendszeresen kapcsolatot tart velük.

Örökbefogadott gyermekek után is jár.

Korlát: csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság számít bele a 12 évbe, külföldi nem.

Fontos tudni!

A kedvezmény érvényesítéséhez fontos, hogy az érintett édesanyák adóelőleg-nyilatkozatot tegyenek a munkáltatójuk felé.

– Ennek hiányában ugyanis a mentességet nem veszik figyelembe év közben a bérszámfejtés során, és az csak az adóbevallás után, a következő év első felében érvényesülne. Érdemes tehát a nyilatkozatot még október első napjaiban kitölteni és leadni, hogy a családok a kedvezményből származó előnyt már 2025-ben megérezhessék. A szükséges formanyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal várhatóan október elejétől elérhetővé teszi a honlapján – tette hozzá a szakember.