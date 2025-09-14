szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Marad egy kicsi

14 perce

Ezeket a dokumentumokat kell csatolnod ahhoz, hogy szja-mentes légy!

Címkék#gyermek#nyilatkozat#szja-mentesség#munkabér#kedvezmény#édesanya#Magyarország

Az, hogy mennyi marad a családi kasszában, egyáltalán nem mindegy. Az szja-mentesség sok magyar család életét könnyíti meg, mutatjuk mit kell hozzá tenni.

Munkatársunktól
Ezeket a dokumentumokat kell csatolnod ahhoz, hogy szja-mentes légy!

Az anyák szja-mentessége októbertől érvényesíthető

Fotó: Lang Róbert

Közeleg az anyák szja-mentessége, így nem árt tisztában lenni azzal, mit kell tennünk annak érdekében, hogy valóban él tudjunk az állam nyújtotta lehetőséggel. A három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől, a két gyermeket nevelő 40 év alatti anyák január 1-jétől válnak jogosulttá egy új adókedvezményre, ami szép kis summát hagyhat a családok zsebében. Lássuk, mire lesz hozzá szükséged. 

szja-mentesség
Az anyák szja-mentessége sok család életét könnyíti meg Magyarországon
Fotó: Unger Tamás

Milyen esetben érvényesíthető az anyák szja-mentessége

– Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy az szja-mentesség kizárólag jövedelem esetén érvényesíthető, a kedvezmény csak a tevékenységi jellegű jövedelmek adóját csökkenti le. Ilyen például a munkabér, a megbízási díj, az az egyéni vállalkozók kivétje vagy az átalányban megállapított jövedelem. Fontos tudni, hogy nem alkalmazható minden adónemre: a társadalombiztosítási járulékokat, szociális hozzájárulási adót, valamint más, nem szja-jellegű közterheket (például áfa, iparűzési adó) nem lehet vele csökkenteni – mondta el Madarász Tibor, somogyi könyvelő. 

A legtöbb érintett november elején fog a kedvezményből először részesülni, mivel az októberben kifizetett munkabér után a kedvezmény még nem érvényesíthető. 

MMKA6146
A három gyermekesek már októbertől élvezhetik az anyák szja-mentességét
Fotó:  Molcsányi Máté

Ki veheti igénybe az szja-mentességet?

  • Nem csak a jelenleg gyermeket nevelő anyák, hanem a nyugdíj mellett dolgozó anyák is.
  • Azok az édesanyák, akik legalább 12 éven át jogosultak voltak családi pótlékra, akár régebben (pl. az 1980-as években).
  • Az elhunyt gyermekek is beszámíthatók, ha utánuk nem járt 12 évig családi pótlék.
  • A fogyatékkal élő, szociális intézményben ellátott gyermekek is, ha az anya rendszeresen kapcsolatot tart velük.
  • Örökbefogadott gyermekek után is jár.
  • Korlát: csak a magyarországi családi pótlékra való jogosultság számít bele a 12 évbe, külföldi nem.

Fontos tudni!

A kedvezmény érvényesítéséhez fontos, hogy az érintett édesanyák adóelőleg-nyilatkozatot tegyenek a munkáltatójuk felé. 

– Ennek hiányában ugyanis a mentességet nem veszik figyelembe év közben a bérszámfejtés során, és az csak az adóbevallás után, a következő év első felében érvényesülne. Érdemes tehát a nyilatkozatot még október első napjaiban kitölteni és leadni, hogy a családok a kedvezményből származó előnyt már 2025-ben megérezhessék. A szükséges formanyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal várhatóan október elejétől elérhetővé teszi a honlapján – tette hozzá a szakember. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu