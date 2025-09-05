szeptember 5., péntek

Slaaaaaay queen!

30 perce

Címkék#boomer#Lowkey#Szlengszótár#cringe#slay#smash

A tinédzserek nyelve tele van olyan szavakkal (mindig is tele volt), amelyek elsőre teljesen érthetetlenek lehetnek. Hogy ne legyen teljes a káosz, összeszedtük a leggyakoribb szlenget – lowkey még Rúzsa Magdi is belefért a végén egy videóra.

Bár elég cringe, ahogy offolják az új trendeket a boomerek, azért megírtuk a szlengszótárt

Fotó: Xavier Lorenzo

Ez a szlengszótár azért készült, hogy a boomer korosztály is tudjon vibe-olni.

Forrás: Reddit

Cringe, smash, slay? Nem veled van a baj, ha nem érted. Szlengszótárunk: 

smash - ha valami/valaki nagyon tetszik, nagyon bejön

boomer - idősebb korosztály, akik nem értik a fiatalokat

sigma -  a magabiztos, sikeres, független férfi archetípusa

shoutout - nyilvános említés, dicséret vagy köszönet 

lowkey - titokban, visszafogottan, kicsit 

ghostol – eltűnik

addol – hozzáad, mondjuk egy listához

bannol – kitiltás

kempel – a holmijait, személyes tárgyait lerakja valahova

dope – menő

vibe-ol – hangulatba hoz, hangulatban van

shipelnek – illenek egymáshoz

slay - lehengerlő, jól néz ki

cringe – kellemetlen, kínos, gáz, szégyenérzet

befrendel – ismerősnek jelöl a közösségi oldalon

leoffol – beszól valakinek 

offol - kilép valamiből, leáll valamivel, lekoptat valakit

red flag - intő jel, veszélyes tulajdonság egy emberben vagy helyzetben

green flag - pozitív jel, jó tulajdonság, bizalomra okot adó viselkedés

boostol – növel

 

Generációk – X, Y, Z és a fiatalabbak: mit jelentenek és mikor születtek?

Baby Boomerek

Baby Boomers (Bboomerek): 1946–1964 között születtek. Ez a generáció a II. világháború után születési ugrás (baby boom) idején nőtt fel, és jellemzően konzervatív értékeket képvisel - de a mai fiatalok már az őket meg nem értő, náluk idősebb korosztályra is használják. 

X Generáció

Generation X: A „köztes” generáció, a baby boom után és a Millennial előtti időszak képviselői. Születési időszakuk általában 1965–1980 vagy 1981 között alakul. 

Y Generáció (Millennials)

Millennials (Gen Y): A generáció X utáni és Z előtti csoport. 1981 és 1996 között születtek. Ők az első igazi „digitális bennszülöttek”, akiket erősen befolyásolt az internet és a globalizáció.

Z Generáció

Generation Z (Gen Z): 1997-től jellemzően 2012-ig terjedő születésűek. Ezek a fiatalok már teljesen a digitális világban nőttek fel – a közösségi platformok, online kommunikáció számukra alapvető élmény.

Alfa és Beta Generáció

Generation Alpha: 2010–2024 között született gyermekek. Technológiailag a legfelkészültebbek közé tartoznak, hiszen már digitális környezetben születtek és nőnek fel.

Generation Beta: A következő generáció, amely feltételezhetően 2025-től körülbelül 2039-ig fog születni.

+ 1 tipp ha pro szeretnél lenni:

@7.7patrik #balazskicks #pachertbalazs #hazetomika #mollywood #ruzsamagdi ♬ eredeti hang - 77patrik

 

 

