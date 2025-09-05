Bár elég cringe, ahogy offolják az új trendeket a boomerek, azért megírtuk a szlengszótárt

Ez a szlengszótár azért készült, hogy a boomer korosztály is tudjon vibe-olni.

Szlengszótár boomerektől a Z-generációig – mit jelentenek a menő kifejezések?

Forrás: Reddit

Cringe, smash, slay? Nem veled van a baj, ha nem érted. Szlengszótárunk:

smash - ha valami/valaki nagyon tetszik, nagyon bejön

boomer - idősebb korosztály, akik nem értik a fiatalokat

sigma - a magabiztos, sikeres, független férfi archetípusa

shoutout - nyilvános említés, dicséret vagy köszönet

lowkey - titokban, visszafogottan, kicsit

ghostol – eltűnik

addol – hozzáad, mondjuk egy listához

bannol – kitiltás

kempel – a holmijait, személyes tárgyait lerakja valahova

dope – menő

vibe-ol – hangulatba hoz, hangulatban van

shipelnek – illenek egymáshoz

slay - lehengerlő, jól néz ki

cringe – kellemetlen, kínos, gáz, szégyenérzet

befrendel – ismerősnek jelöl a közösségi oldalon

leoffol – beszól valakinek

offol - kilép valamiből, leáll valamivel, lekoptat valakit

red flag - intő jel, veszélyes tulajdonság egy emberben vagy helyzetben

green flag - pozitív jel, jó tulajdonság, bizalomra okot adó viselkedés

boostol – növel

Generációk – X, Y, Z és a fiatalabbak: mit jelentenek és mikor születtek?

Baby Boomerek

Baby Boomers (Bboomerek): 1946–1964 között születtek. Ez a generáció a II. világháború után születési ugrás (baby boom) idején nőtt fel, és jellemzően konzervatív értékeket képvisel - de a mai fiatalok már az őket meg nem értő, náluk idősebb korosztályra is használják.

X Generáció

Generation X: A „köztes” generáció, a baby boom után és a Millennial előtti időszak képviselői. Születési időszakuk általában 1965–1980 vagy 1981 között alakul.

Y Generáció (Millennials)

Millennials (Gen Y): A generáció X utáni és Z előtti csoport. 1981 és 1996 között születtek. Ők az első igazi „digitális bennszülöttek”, akiket erősen befolyásolt az internet és a globalizáció.

Z Generáció

Generation Z (Gen Z): 1997-től jellemzően 2012-ig terjedő születésűek. Ezek a fiatalok már teljesen a digitális világban nőttek fel – a közösségi platformok, online kommunikáció számukra alapvető élmény.

Alfa és Beta Generáció

Generation Alpha: 2010–2024 között született gyermekek. Technológiailag a legfelkészültebbek közé tartoznak, hiszen már digitális környezetben születtek és nőnek fel.