1 órája
Bár elég cringe, ahogy offolják az új trendeket a boomerek, azért megírtuk a szlengszótárt
A tinédzserek nyelve tele van olyan szavakkal (mindig is tele volt), amelyek elsőre teljesen érthetetlenek lehetnek. Hogy ne legyen teljes a káosz, összeszedtük a leggyakoribb szlenget – lowkey még Rúzsa Magdi is belefért a végén egy videóra.
Fotó: Xavier Lorenzo
Ez a szlengszótár azért készült, hogy a boomer korosztály is tudjon vibe-olni.
Cringe, smash, slay? Nem veled van a baj, ha nem érted. Szlengszótárunk:
smash - ha valami/valaki nagyon tetszik, nagyon bejön
boomer - idősebb korosztály, akik nem értik a fiatalokat
sigma - a magabiztos, sikeres, független férfi archetípusa
shoutout - nyilvános említés, dicséret vagy köszönet
lowkey - titokban, visszafogottan, kicsit
ghostol – eltűnik
addol – hozzáad, mondjuk egy listához
bannol – kitiltás
kempel – a holmijait, személyes tárgyait lerakja valahova
dope – menő
vibe-ol – hangulatba hoz, hangulatban van
shipelnek – illenek egymáshoz
slay - lehengerlő, jól néz ki
cringe – kellemetlen, kínos, gáz, szégyenérzet
befrendel – ismerősnek jelöl a közösségi oldalon
leoffol – beszól valakinek
offol - kilép valamiből, leáll valamivel, lekoptat valakit
red flag - intő jel, veszélyes tulajdonság egy emberben vagy helyzetben
green flag - pozitív jel, jó tulajdonság, bizalomra okot adó viselkedés
boostol – növel
Generációk – X, Y, Z és a fiatalabbak: mit jelentenek és mikor születtek?
Baby Boomerek
Baby Boomers (Bboomerek): 1946–1964 között születtek. Ez a generáció a II. világháború után születési ugrás (baby boom) idején nőtt fel, és jellemzően konzervatív értékeket képvisel - de a mai fiatalok már az őket meg nem értő, náluk idősebb korosztályra is használják.
X Generáció
Generation X: A „köztes” generáció, a baby boom után és a Millennial előtti időszak képviselői. Születési időszakuk általában 1965–1980 vagy 1981 között alakul.
Y Generáció (Millennials)
Millennials (Gen Y): A generáció X utáni és Z előtti csoport. 1981 és 1996 között születtek. Ők az első igazi „digitális bennszülöttek”, akiket erősen befolyásolt az internet és a globalizáció.
Z Generáció
Generation Z (Gen Z): 1997-től jellemzően 2012-ig terjedő születésűek. Ezek a fiatalok már teljesen a digitális világban nőttek fel – a közösségi platformok, online kommunikáció számukra alapvető élmény.
Alfa és Beta Generáció
Generation Alpha: 2010–2024 között született gyermekek. Technológiailag a legfelkészültebbek közé tartoznak, hiszen már digitális környezetben születtek és nőnek fel.
Generation Beta: A következő generáció, amely feltételezhetően 2025-től körülbelül 2039-ig fog születni.
+ 1 tipp ha pro szeretnél lenni: