szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerinted ez túlzó a szülői felügyelet?

2 órája

Az AI ad a tippeket az öngyilkos tiniknek? Látni akarják a szülők, mit kérdez a gyerek a ChatGPT-től

Címkék#ChatGPT#halál#gyerek#öngyilkossági#Adam Raine#OpenAI#felügyelet#kontroll

Az OpenAI bejelentette, hogy a közeljövőben új funkciókat vezet be a ChatGPT-ben, amelyek célja a tinédzser felhasználók védelme. A szülői kontroll megjelenése fontos mérföldkő, amely a mesterséges intelligencia biztonságosabb használatát szolgálja – különösen a fiatalok körében. Egy Somogy vármegyei szakértőt kérdeztünk meg a szülői kontroll és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról.

Az AI ad a tippeket az öngyilkos tiniknek? Látni akarják a szülők, mit kérdez a gyerek a ChatGPT-től

Fotó illusztráció

Fotó: Shutterstock

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, az OpenAI változtat a tinikhez való hozzáállásán, új szabályokat vezetne be. A szülői kontroll lehetséges bevezetésének egyik közvetlen előzménye egy tragikus eset: Kaliforniában egy tizenéves fiú, Adam Raine öngyilkossága miatt indított perben a szülők azt állítják, hogy a ChatGPT hozzájárult a gyermek elhatározásához, amikor segített neki napi tervet készíteni a haláláról való gondolatok köré. Ez az ügy nagy visszhangot váltott ki, és rávilágított arra, milyen komoly következményei lehetnek az AI felelőtlen használatának.

Fontos lenne a szülői kontroll: Adam Raine szülei azt állítják, hogy a ChatGPT hozzásegítette fiukat az öngyilkossághoz.
Fontos lenne a szülői kontroll: Adam Raine szülei azt állítják, hogy a ChatGPT hozzásegítette fiukat az öngyilkossághoz.  Forrás: CNN

A szülői kontroll határai

Az OpenAI közlése szerint a szülők a jövőben összekapcsolhatják saját fiókjukat gyermekük fiókjával. Ehhez a szülő e-mailben hívhatja meg a tinédzsert, majd az összekapcsolást követően bizonyos funkciók beállíthatók lesznek:

  • Csevegéstörténet és memória kikapcsolása – a szülők korlátozhatják, hogy az AI mennyit őrizzen meg a beszélgetésekből.
  • Életkorhoz igazított válaszadás – a rendszer automatikusan a gyermek életkorának megfelelő stílusban és tartalomban reagál.
  • Értesítések veszélyhelyzetben – ha a ChatGPT olyan jeleket észlel, amelyek öngyilkossági gondolatokra, önveszélyeztetésre vagy súlyos érzelmi válságra utalnak, értesítést küld a szülőknek.

Emellett azt is közölték, hogy az érzékeny, mentális egészséggel kapcsolatos beszélgetéseket fejlettebb „reasoning modellekre” irányítják át. Ezek a modellek nagyobb figyelmet fordítanak a kontextusra, és képesek biztonságosabb, átgondoltabb válaszokat adni.

Mikor várható a bevezetés?

Az új szülői kontroll funkciók várhatóan a következő hónapban válnak elérhetővé, és az elkövetkező 120 napban folyamatosan finomítják őket a szakértői visszajelzések alapján. Az OpenAI hangsúlyozza: céljuk nem a fiatalok szigorú megfigyelése, hanem a biztonság növelése AP News.

Fontos lehet a szülői kontroll?
Fontos lehet a szülői kontroll? Forrás: LinkedIn

Mit mond a szakértő?

– A 14 év alatti gyerekeknél elengedhetetlen lenne, hogy csak szülői felügyelettel használhassák a ChatGPT-t, nem csak az öngyilkossággal kapcsolatos kérdések miatt, hanem úgy általában is. Nem baj, ha a szülők látják, milyen kérdéseket tesz fel a gyerek, és miről érdeklődik –  mondta  Szigeti Mónika, klinikai szakpszichológus, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója.

Hozzátette: a 14 év felettieknél ez már másképp működik, hiszen a kamaszoknak nagyon sokszor igényük van arra, hogy a saját dolgaik titokban maradjanak. – Amikor mi voltunk kamaszok, akkor is rosszul esett volna, ha a szülők elolvassák a naplónkat. A mostani gyerekeknél ugyanez vonatkozik az online tevékenységekre és a barátokkal való kommunikációra – mondta.

A serdülőkor egyébként is nagyon forrongó időszak, amikor a fiatal a saját helyét keresi a világban, megkérdőjelezi a család értékrendjét, és teljesen természetes, hogy gondolkodik a halálról vagy a nemlétről. – Ez egy normális serdülőkori működés. Viszont ha ehhez hozzájönnek traumák, családi történések, vagy más pszichés nehézségek, akkor előfordulhat, hogy a gyerek már konkrétan megkérdőjelezi a saját létezésének értelmét. Ilyenkor megjelenhetnek öngyilkossági gondolatok, sőt tervek is – na, ez már a nagyon nagy baj – emelte ki Szigeti Mónika.

Hozzátette: nagyon fontos lenne, hogy ilyen esetekben a ChatGPT jelezzen a szülőknek. – Ezeket a jeleket sokszor nagyon nehéz észrevenni. Én is, ha serdülővel dolgozom, és az öngyilkossági gondolatok túlmutatnak a lét értelmének kérdéskörén, akkor jeleznem kell a szülők felé, hiába köt a titoktartás. Ugyanezért gondolom nagyon jónak, ha a ChatGPT is jelezne, mert ez egy plusz segítség lehet a gyereknek és a szülőnek is. Reméljük, nem tudják majd kijátszani a kamaszok – fogalmazott a szakpszichológus.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu