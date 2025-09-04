Az AI ad a tippeket az öngyilkos tiniknek? Látni akarják a szülők, mit kérdez a gyerek a ChatGPT-től

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, az OpenAI változtat a tinikhez való hozzáállásán, új szabályokat vezetne be. A szülői kontroll lehetséges bevezetésének egyik közvetlen előzménye egy tragikus eset: Kaliforniában egy tizenéves fiú, Adam Raine öngyilkossága miatt indított perben a szülők azt állítják, hogy a ChatGPT hozzájárult a gyermek elhatározásához, amikor segített neki napi tervet készíteni a haláláról való gondolatok köré. Ez az ügy nagy visszhangot váltott ki, és rávilágított arra, milyen komoly következményei lehetnek az AI felelőtlen használatának.

Fontos lenne a szülői kontroll: Adam Raine szülei azt állítják, hogy a ChatGPT hozzásegítette fiukat az öngyilkossághoz. Forrás: CNN

A szülői kontroll határai

Az OpenAI közlése szerint a szülők a jövőben összekapcsolhatják saját fiókjukat gyermekük fiókjával. Ehhez a szülő e-mailben hívhatja meg a tinédzsert, majd az összekapcsolást követően bizonyos funkciók beállíthatók lesznek:

Csevegéstörténet és memória kikapcsolása – a szülők korlátozhatják, hogy az AI mennyit őrizzen meg a beszélgetésekből.

Életkorhoz igazított válaszadás – a rendszer automatikusan a gyermek életkorának megfelelő stílusban és tartalomban reagál.

Értesítések veszélyhelyzetben – ha a ChatGPT olyan jeleket észlel, amelyek öngyilkossági gondolatokra, önveszélyeztetésre vagy súlyos érzelmi válságra utalnak, értesítést küld a szülőknek.

Emellett azt is közölték, hogy az érzékeny, mentális egészséggel kapcsolatos beszélgetéseket fejlettebb „reasoning modellekre” irányítják át. Ezek a modellek nagyobb figyelmet fordítanak a kontextusra, és képesek biztonságosabb, átgondoltabb válaszokat adni.

Mikor várható a bevezetés?

Az új szülői kontroll funkciók várhatóan a következő hónapban válnak elérhetővé, és az elkövetkező 120 napban folyamatosan finomítják őket a szakértői visszajelzések alapján. Az OpenAI hangsúlyozza: céljuk nem a fiatalok szigorú megfigyelése, hanem a biztonság növelése AP News.

Fontos lehet a szülői kontroll? Forrás: LinkedIn

Mit mond a szakértő?

– A 14 év alatti gyerekeknél elengedhetetlen lenne, hogy csak szülői felügyelettel használhassák a ChatGPT-t, nem csak az öngyilkossággal kapcsolatos kérdések miatt, hanem úgy általában is. Nem baj, ha a szülők látják, milyen kérdéseket tesz fel a gyerek, és miről érdeklődik – mondta Szigeti Mónika, klinikai szakpszichológus, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója.