Az AI ad a tippeket az öngyilkos tiniknek? Látni akarják a szülők, mit kérdez a gyerek a ChatGPT-től
Az OpenAI bejelentette, hogy a közeljövőben új funkciókat vezet be a ChatGPT-ben, amelyek célja a tinédzser felhasználók védelme. A szülői kontroll megjelenése fontos mérföldkő, amely a mesterséges intelligencia biztonságosabb használatát szolgálja – különösen a fiatalok körében. Egy Somogy vármegyei szakértőt kérdeztünk meg a szülői kontroll és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról.
Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, az OpenAI változtat a tinikhez való hozzáállásán, új szabályokat vezetne be. A szülői kontroll lehetséges bevezetésének egyik közvetlen előzménye egy tragikus eset: Kaliforniában egy tizenéves fiú, Adam Raine öngyilkossága miatt indított perben a szülők azt állítják, hogy a ChatGPT hozzájárult a gyermek elhatározásához, amikor segített neki napi tervet készíteni a haláláról való gondolatok köré. Ez az ügy nagy visszhangot váltott ki, és rávilágított arra, milyen komoly következményei lehetnek az AI felelőtlen használatának.
A szülői kontroll határai
Az OpenAI közlése szerint a szülők a jövőben összekapcsolhatják saját fiókjukat gyermekük fiókjával. Ehhez a szülő e-mailben hívhatja meg a tinédzsert, majd az összekapcsolást követően bizonyos funkciók beállíthatók lesznek:
- Csevegéstörténet és memória kikapcsolása – a szülők korlátozhatják, hogy az AI mennyit őrizzen meg a beszélgetésekből.
- Életkorhoz igazított válaszadás – a rendszer automatikusan a gyermek életkorának megfelelő stílusban és tartalomban reagál.
- Értesítések veszélyhelyzetben – ha a ChatGPT olyan jeleket észlel, amelyek öngyilkossági gondolatokra, önveszélyeztetésre vagy súlyos érzelmi válságra utalnak, értesítést küld a szülőknek.
Emellett azt is közölték, hogy az érzékeny, mentális egészséggel kapcsolatos beszélgetéseket fejlettebb „reasoning modellekre” irányítják át. Ezek a modellek nagyobb figyelmet fordítanak a kontextusra, és képesek biztonságosabb, átgondoltabb válaszokat adni.
Mikor várható a bevezetés?
Az új szülői kontroll funkciók várhatóan a következő hónapban válnak elérhetővé, és az elkövetkező 120 napban folyamatosan finomítják őket a szakértői visszajelzések alapján. Az OpenAI hangsúlyozza: céljuk nem a fiatalok szigorú megfigyelése, hanem a biztonság növelése AP News.
Mit mond a szakértő?
– A 14 év alatti gyerekeknél elengedhetetlen lenne, hogy csak szülői felügyelettel használhassák a ChatGPT-t, nem csak az öngyilkossággal kapcsolatos kérdések miatt, hanem úgy általában is. Nem baj, ha a szülők látják, milyen kérdéseket tesz fel a gyerek, és miről érdeklődik – mondta Szigeti Mónika, klinikai szakpszichológus, a Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója.
Hozzátette: a 14 év felettieknél ez már másképp működik, hiszen a kamaszoknak nagyon sokszor igényük van arra, hogy a saját dolgaik titokban maradjanak. – Amikor mi voltunk kamaszok, akkor is rosszul esett volna, ha a szülők elolvassák a naplónkat. A mostani gyerekeknél ugyanez vonatkozik az online tevékenységekre és a barátokkal való kommunikációra – mondta.
A serdülőkor egyébként is nagyon forrongó időszak, amikor a fiatal a saját helyét keresi a világban, megkérdőjelezi a család értékrendjét, és teljesen természetes, hogy gondolkodik a halálról vagy a nemlétről. – Ez egy normális serdülőkori működés. Viszont ha ehhez hozzájönnek traumák, családi történések, vagy más pszichés nehézségek, akkor előfordulhat, hogy a gyerek már konkrétan megkérdőjelezi a saját létezésének értelmét. Ilyenkor megjelenhetnek öngyilkossági gondolatok, sőt tervek is – na, ez már a nagyon nagy baj – emelte ki Szigeti Mónika.
Hozzátette: nagyon fontos lenne, hogy ilyen esetekben a ChatGPT jelezzen a szülőknek. – Ezeket a jeleket sokszor nagyon nehéz észrevenni. Én is, ha serdülővel dolgozom, és az öngyilkossági gondolatok túlmutatnak a lét értelmének kérdéskörén, akkor jeleznem kell a szülők felé, hiába köt a titoktartás. Ugyanezért gondolom nagyon jónak, ha a ChatGPT is jelezne, mert ez egy plusz segítség lehet a gyereknek és a szülőnek is. Reméljük, nem tudják majd kijátszani a kamaszok – fogalmazott a szakpszichológus.