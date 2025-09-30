Szülők, diákok, figyelem! Változik a 2025-ös őszi szünet időpontja

A 2025/2026-os tanév egyik legjobban várt időszaka kétségkívül az őszi szünet. Idén 11 napnyi kikapcsolódást jelent a diákok számára.

Azaz az utolsó tanítása nap az őszi szünet előtt október 22. (szerda), míg a szünet utáni első tanítása nap november 3. (hétfő).

Idén jóval hosszabb az őszi szünet, két hétvégét és a november 1-jei Mindenszentek ünnepét is magába foglalja. Így a diákok idén a megszokottnál hosszabb, csaknem két hét pihenőnek örülhetnek.

Kertész Rezső, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) somogyi társelnöke hétfőn elmondta: akár mind a két hétvégén útra kelhetnek a családok, sokan mennek majd temetőkbe. S az őszi szünet lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra is, vannak, akik wellness szállóban pihennek, s erre az időszakra a balatoni panziók, hotelek is készülnek.