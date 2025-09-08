Folytatják a leszámolást, ezeken településeken nem lennénk a szúnyogok helyében

A szakemberek ULV technológiát alkalmaznak, vagyis nagyon kis mennyiségű szert porlasztanak apró cseppekre, így az emberre és a háziállatokra nem jelent veszélyt a szúnyoggyérítés.

Szúnyoggyérítést végző jármű. Forrás: katasztrofavedelem.hu

Somogy vármegyei szúnyoggyérítési időpontok és települések

Szeptember 8. (hétfő): Kaposvár

Kaposvár Szeptember 9. (kedd): Csurgó, Porrogszentkirály, Somogyudvarhely, Csokonyavisonta, Rinyaújnép

Csurgó, Porrogszentkirály, Somogyudvarhely, Csokonyavisonta, Rinyaújnép Szeptember 10. (szerda): Nagyatád

Az időpontok időjárásfüggők, az esetleges elmaradó munkálatok pótnapjait az adott napot követő két napra ütemezik.

Az idei nyár első felében alig volt szükség szúnyogirtásra, mert kevés volt a szúnyog. Az elmúlt hetekben azonban a Duna vízszintemelkedése, a több csapadék és a szeptemberi nyárias meleg miatt jelentősen megszaporodtak a vérszívók, ezért vált szükségessé a gyérítés.

A lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom mérsékléséért. Fontos, hogy a ház körül ne maradjanak pangó vizek, ürítsük ki rendszeresen a hordókat, kaspókat, vízzel teli edényeket, mert ezek kiváló tenyészőhelyet biztosítanak a szúnyogoknak.