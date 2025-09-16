1 órája
Szupertraffipax: várhatóan októbertől élesednek az első készülékek
Új sebességmérők berendezéseket helyeznek el a boxokba. Hamarosan itt a szupertraffipax, jön a gyorshajtók réme.
Egy hónapon belül Magyarországon korábban nem látott, új traffipaxokat helyez a rendőrség a boxokba, amelyek folyamatosan mérnek, büntető üzemmódban rögzítik a gyorshajtókat, és olcsóbbak az eddigi készülékeknél – szakemberek szerint fontos változást hozhat a szupertraffipax megjelenése.
Élesednek a készülékek, sebesség, mérés, büntetés - nem ússzák meg a száguldozók
Pár hét múlva élesednek az első TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől.
A vezess.hu azt írja, hogy a TC-Lite túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a gyorshajtók rögzítését.
A szupertraffipax újdonságai
- Folyamatos üzemeltetés a trafiboxokban - hónapokig, akár egy évig bent maradhat.
- Büntető üzemmód - azonnal rögzíti a gyorshajtót, nincs kibúvó a bírság alól.
- Kedvezőbb ár - az új készülék az S1-es műszereknél nagyjából harmadannyiba kerül.
- Csak trafiboxban használható - nincs képernyője, állványon vagy rendőrautóban nem alkalmazható.
- Kompatibilitás - mindhárom típusú trafiboxba beszerelhető.
- Pontosság - 150 méterről mér, 50-60 méterről készít fényképet a gyorshajtóról.
- Folyamatos adatkapcsolat - a mért adatokat azonnal felküldi a VÉDA-rendszerbe.
Október elejétől várhatóan már az első megrendelt műszereket telepítik is.
Szupertraffipax: várhatóan októbertől telepítik a készüléket, rommá büntetik a gyorshajtókat
Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke hétfőn megkeresésünkre közölte: fontos a fejlesztés, a száguldozók ellen határozottan fel kell lépni. Időnként olyan adatokat lehet olvasni, hogy a gyorshajtással kapcsolatban érdemben, jó irányban nincs pozitív változás, s ha ez a helyzet, akkor szigorítani kell.
– Félelmetes, amikor egy másik autó nagyon gyorsan jön a szabályosan közlekedő járművezetővel szemben, a lakott területen is gyakran ez a helyzet – fogalmazott. – Például nem kell száguldozni a Vásártéri úton vagy a Nyár utcában sem. A rendőrök ugyan rendszeresen mérik a közlekedők sebességét, de nyilvánvaló, hogy nem lehetnek mindig mindenhol. Talán az a jobb módszer, ha az autósok számára kiszámíthatatlan, hogy hol van a mérőberendezés.
A KE vármegyei elnöke egyetért a szupetraffipaxok létesítésével. Úgy vélte, hogy hatékonyabbak lehetnek, mint az eddigi berendezések. Tóth István azt mondta: a fejlesztéssel nem szabad leállni, feltétlenül folytatni kell a modern készülékek telepítését.