Szupertraffipax: várhatóan októbertől élesednek az első készülékek

Egy hónapon belül Magyarországon korábban nem látott, új traffipaxokat helyez a rendőrség a boxokba, amelyek folyamatosan mérnek, büntető üzemmódban rögzítik a gyorshajtókat, és olcsóbbak az eddigi készülékeknél – szakemberek szerint fontos változást hozhat a szupertraffipax megjelenése.

Hamarosan itt a szupertraffipax, jön a gyorshajtók réme

Fotó: MW

Élesednek a készülékek, sebesség, mérés, büntetés - nem ússzák meg a száguldozók

Pár hét múlva élesednek az első TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől.

A vezess.hu azt írja, hogy a TC-Lite túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a gyorshajtók rögzítését.

A szupertraffipax újdonságai

Folyamatos üzemeltetés a trafiboxokban - hónapokig, akár egy évig bent maradhat.

Büntető üzemmód - azonnal rögzíti a gyorshajtót, nincs kibúvó a bírság alól.

Kedvezőbb ár - az új készülék az S1-es műszereknél nagyjából harmadannyiba kerül.

Csak trafiboxban használható - nincs képernyője, állványon vagy rendőrautóban nem alkalmazható.

Kompatibilitás - mindhárom típusú trafiboxba beszerelhető.

Pontosság - 150 méterről mér, 50-60 méterről készít fényképet a gyorshajtóról.

Folyamatos adatkapcsolat - a mért adatokat azonnal felküldi a VÉDA-rendszerbe.

Október elejétől várhatóan már az első megrendelt műszereket telepítik is.

Szupertraffipax: várhatóan októbertől telepítik a készüléket, rommá büntetik a gyorshajtókat

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke hétfőn megkeresésünkre közölte: fontos a fejlesztés, a száguldozók ellen határozottan fel kell lépni. Időnként olyan adatokat lehet olvasni, hogy a gyorshajtással kapcsolatban érdemben, jó irányban nincs pozitív változás, s ha ez a helyzet, akkor szigorítani kell.

– Félelmetes, amikor egy másik autó nagyon gyorsan jön a szabályosan közlekedő járművezetővel szemben, a lakott területen is gyakran ez a helyzet – fogalmazott. – Például nem kell száguldozni a Vásártéri úton vagy a Nyár utcában sem. A rendőrök ugyan rendszeresen mérik a közlekedők sebességét, de nyilvánvaló, hogy nem lehetnek mindig mindenhol. Talán az a jobb módszer, ha az autósok számára kiszámíthatatlan, hogy hol van a mérőberendezés.

A KE vármegyei elnöke egyetért a szupetraffipaxok létesítésével. Úgy vélte, hogy hatékonyabbak lehetnek, mint az eddigi berendezések. Tóth István azt mondta: a fejlesztéssel nem szabad leállni, feltétlenül folytatni kell a modern készülékek telepítését.