Bor, mámor, Balaton: ahogy megjelentek a nők, véget ért a néma, monoton taposás
A szüreti időszak a Balaton környékén mindig a közösségről és az ünnepről szólt. A régi időkben szüret nélkül elképzelhetetlen volt az ősz.
A régmúlt időkben sajátos, szőlőszedésre alkalmas eszközöket használtak a szüretelő lányok, asszonyok, akik ún. kacorral – görbe, szőlőmetsző kés – és kusztorával – fanyelű, rugótlan kés – szüreteltek. A leszedett szőlőt aztán a férfiak puttonyokba gyűjtötték, majd nagy kádakba öntötték. Komoly fizikai munka volt mindez, hiszen a kádba kerülést követően következett a törőfával történő sulykolás, azaz a szőlőszemek összetörése, később pedig az ún. taposása. A taposókád után a levet egy szűrőkosáron keresztül leszűrték, a mustot sajtárba folyatták át, és csak ezután kerülhetett a hordóba a friss nedű.
Szüret régi eszközökkel és mulatságokkal
Egy korabeli forrás, 1912-ben így emlékezett a tavi szüretre a Balaton vidékén. „A szüretelő lányok, menyecskék kis fürtszedő kosarakkal megálltak a szőlősorok mellett, ahová a venyigelombokkal bokrétázott legények csöbreiket tették. És előre. Megkezdődött a munka. Hullott a kis kosarakba, onnét a csöbrös edénybe, majd a nagy kádban levő, csallánból szőtt, hatalmas zsákba. Ezen járta azután kora reggeltől késő estig tánczát szüntelenül a tipró legény. A présházak előtt nagy vas- és rézüstökben forrott az illatot terjesztő birkapaprikás. Először csendesen ment a dolog, de mikor azután betelének a lecsipdesett szemekkel az asszonyi népek, megeredt ajkukon a sokféle szép nóta, melyekkel beszőtte a szüretidőnek szép világát a magyar népköltészet csengő, szép harmóniája.”
Évszázadokig ez volt a hosszú, összehangolt szüretelési menet, csak később jelent meg a szőlőprés, amely nagyban könnyített a folyamaton: az édes levet kisajtolták a szőlőszemekből, s így csak a törköly maradt. Sajátos kifejezés a lőre is, amelyet ma már átvitt értelemben használunk, de régebben úgy keletkezett, hogy a kipréselt szőlőre vizet öntöttek, újrapréselték és ami megmaradt azt frissítő italként, azaz lőreként itták meg a komoly fizikai terhelést jelentő kapálást, betakarítást, akkoriban még gépesítetlen mezőgazdasági munkákat követően. A szüreteket nagy bálok, cigányzenészek által kísért, hajnalig tartó mulatságok zárták.
A törkölyből gyümölcspálinkát is készítettek kukullóval, amely a pálinkafőző népies elnevezése volt. A szüretet követően a boroshordókban tárolt borokat a pincékben helyezték el. Sajnos a vidám hangulatú szüreti mulatságok a 19. század végére a szőlőgyökértetű, azaz a filoxéra megjelenésével ideiglenesen megszakadtak, de a 20. század elejétől, új fajták meghonosításával ismét megtalálta útját a balatoni szőlészet-borászat.
A balatoni szőlőhegyek, szüretek a régi időkben nemcsak a szőlőtermelőket és a kíváncsi vendégeket vonzották, hanem a magyar írókat és költőket egyaránt. Sok-sok magyar alkotó lelt nyugalmat a tavi szőlőhegyek lankáin, a jó balatoni bort kortyolva számos alkotás szól e vidék természeti kincséről, a zamatos borról. Eötvös Károly, Herczeg Ferenc, Márai Sándor, Tatay Sándor, Takáts Gyula, Kiss Benedek és sok 21. századi alkotó írta meg balatoni (bor)dalát, szüreti emlékét, köztük Hamvas Béla is. Balatonberényben Hamvas Béla túrautat is találunk, ahol a kilátóból gyönyörű látványban lehet részünk. Ugyanis a nagy filozofikus írónkat a berényi szőlőhegy ihlette nagyívű műve, A bor filozófiája megírására. A szőlőtőkék, műemlék pincesorok mellett vezető szemet gyönyörködtető úton, a finom borok kortyolgatása mellett Hamvas gondolatait is ízlelgethetjük, ebből idézünk most: a „berényi kertek között történt, a pince mellett, a nagy diófa alatt ültem a kőpadon, és kiláttam a tóra. Szemben a Badacsony, a Gulács, a révfülöpi dombok és Szigliget. Forró délután volt. Egész délelőtt fürödtem, aztán ebédeltem, és kis pihenés után kijöttem ide olvasni. De a könyv mellettem feküdt érintetlen, és csak bámultam a nyarat. A tőkéken a szőlő már érlelődött. Ez rizling. Az ott szilváni. Amaz otelló. Burgundi, mézes fehér, portói, milyen különös, gondoltam akkor, hogy ez a sok inkognitó jelenés, ez mind Egy, de értéke éppen abban van, hogy mindegyik csak utánozhatatlanul önmaga, és semmi más. A szőlők és a borok olyanok, mint a drágakövek. Az egyetlen Egy jelenései. De mindegyik az Egynek más és más spirituális esszenciája.”