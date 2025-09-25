Bor, mámor, Balaton: ahogy megjelentek a nők, véget ért a néma, monoton taposás

A régmúlt időkben sajátos, szőlőszedésre alkalmas eszközöket használtak a szüretelő lányok, asszonyok, akik ún. kacorral – görbe, szőlőmetsző kés – és kusztorával – fanyelű, rugótlan kés – szüreteltek. A leszedett szőlőt aztán a férfiak puttonyokba gyűjtötték, majd nagy kádakba öntötték. Komoly fizikai munka volt mindez, hiszen a kádba kerülést követően következett a törőfával történő sulykolás, azaz a szőlőszemek összetörése, később pedig az ún. taposása. A taposókád után a levet egy szűrőkosáron keresztül leszűrték, a mustot sajtárba folyatták át, és csak ezután kerülhetett a hordóba a friss nedű.

A szüret hajdan kacorral és nótázással telt, a bor pedig írókat, költőket és filozófusokat ihletett meg a Balaton partján.

Fotó: Fortepan / Kovács Györgyi

Szüret régi eszközökkel és mulatságokkal

Egy korabeli forrás, 1912-ben így emlékezett a tavi szüretre a Balaton vidékén. „A szüretelő lányok, menyecskék kis fürtszedő kosarakkal megálltak a szőlősorok mellett, ahová a venyigelombokkal bokrétázott legények csöbreiket tették. És előre. Megkezdődött a munka. Hullott a kis kosarakba, onnét a csöbrös edénybe, majd a nagy kádban levő, csallánból szőtt, hatalmas zsákba. Ezen járta azután kora reggeltől késő estig tánczát szüntelenül a tipró legény. A présházak előtt nagy vas- és rézüstökben forrott az illatot terjesztő birkapaprikás. Először csendesen ment a dolog, de mikor azután betelének a lecsipdesett szemekkel az asszonyi népek, megeredt ajkukon a sokféle szép nóta, melyekkel beszőtte a szüretidőnek szép világát a magyar népköltészet csengő, szép harmóniája.”

Évszázadokig ez volt a hosszú, összehangolt szüretelési menet, csak később jelent meg a szőlőprés, amely nagyban könnyített a folyamaton: az édes levet kisajtolták a szőlőszemekből, s így csak a törköly maradt. Sajátos kifejezés a lőre is, amelyet ma már átvitt értelemben használunk, de régebben úgy keletkezett, hogy a kipréselt szőlőre vizet öntöttek, újrapréselték és ami megmaradt azt frissítő italként, azaz lőreként itták meg a komoly fizikai terhelést jelentő kapálást, betakarítást, akkoriban még gépesítetlen mezőgazdasági munkákat követően. A szüreteket nagy bálok, cigányzenészek által kísért, hajnalig tartó mulatságok zárták.