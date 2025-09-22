szeptember 22., hétfő

Szentgáloskér

6 órája

Szüreti felvonulás vidám hangulatban

Címkék#menet#tánc#traktor#hintó

Harsányi Miklós

Szüreti felvonulást tartottak hétvégén Szentgáloskéren, hintó és traktorok is csatlakoztak a menethez. Zene , tánc és közös éneklés is színesítette a programot, a csapat az Akácfa-Dózsa György-Kossuth Lajos utca érintésével haladt, s Lapapusztára is átvonult. Csaknem 80-an vettek részt a hétvégi rendezvényen , amit több mint 10 éve szerveznek meg a községben. 


 

