Szüreti mulatságot tartottak Drávaszentesen

Szüreti Mulatságot rendeztek Drávaszentesen az Ürmös István Faluház szervezésében. A jól bevált csapat már pénteken délután megkezdte a faluház és annak környékének feldíszítését, Somogyiné Anita, Molnárné Marika, Rauth Marika, Somogyi Zoltán és Komoróczki Gábor ezúttal is kitettek magukért. Szombaton reggel 8 órakor már a konyhában folytatódott a munka, ahol babgulyás készült a vendégek számára. A felvonulás délután indult, két traktor volt menetben, ahol a bíró Remes Gábor volt, a bíróné Somogyiné Anci néni, a kisbíró pedig Kovács Dániel. A részvevők tánccal is készültek, amit a fúvósok kísértek le.