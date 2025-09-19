Tabudöntögető kötetet írt a néhai színidirektor leánya

Aki ismeri a szerző korábbi műveit, az tudja: Babarczy Eszter missziónak tekinti a tabudöntögetést. Az ismert, ám életének végső szakaszát visszavonultan élő, egyre többet szenvedő-vergődő művészapa utolsó fél évéről szóló, naplóbejegyzésekre építő kötet nehéz, terhelt kapcsolatot tár fel megrendítő stációkkal, hozzájuk fűzött emlékképekkel, magyarázatokkal. Jobbára fájdalmas létélményekkel idéződik fel a távoli és a közeli múlt. A fokozatos mentális és fizikai leépüléssel a halál felé haladó, nimbuszától megfosztott Kossuth-díjas apa az egészségügyben idős bácsiként jelenik meg, aki utolsó pillanatig ragaszkodik a lábához; jóllehet, az életmentés csonkolással jár. Mindkét esetben…

A kegyetlenségig őszintének kell lenni – vallotta-tanította a kaposvári Csiky Gergely Színház néhai igazgatója, Babarczy László.

A beteg apját hónapokig kísérő, mindig kedvét kereső, s a váratlan éjszakai történésekre is gyorsan reagáló, mindeközben az egyetemi katedrán is helytálló lány bevallja: arra számított, hogy a közöttük lévő fal most végre leomlik, s az apa által mesterségesen generált távolságtartás, a nárcisztikus jelenlét alább hagy. Sajnos nem végződik happy enddel e történet, mivel a szándék egyirányú. Hiába a gyermek-, a fiatal- és a felnőttkori sebzettség, minden kibeszéletlen marad. A sebek nem varasodnak. Eszter részéről a szüntelen megfelelési kényszer, a kötelességteljesítés „karámja”, Babarczy részéről a dac, az agresszió és a felsőbbrendűség-érzet mindezt nem engedte korábban, csak a remény maradt: talán majd most… Az eltökéltségnek kudarc a vége. Nem véletlenül nagyítódik fel, s visszhangzik időről időre az olvasóban Eszter borítón is olvasható summázata: „Te végeztél, de én nem végeztem veled.”

Aki élt bántalmazó családban, az tisztában van azzal, mit jelent a folyamatos rettegés, félelem, az iskolában kitűnőre teljesítő gyermeket nem dicsérő, nem motiváló apakép. Merthogy tagadhatatlanul ez jellemezte a Babarczy családot. Nem véletlen az anya és a szerző öngyilkossági kísérlete, a fel-feltörő depresszió, s máig elevenen él a kép a kötet írásakor is terápiára járó Eszterben, amikor édesanyja vérző orr-ral hajol kiságya felé, majd a kórházban köt ki, mert apja egy baráti társaságban kegyetlenül összeverte feleségét, aki haláláig szerette.