szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Portré

2 órája

Tabudöntögető kötetet írt a néhai színidirektor leánya

Címkék#direktor#SONLINE#igazgató

A kegyetlenségig őszintének kell lenni – vallotta-tanította a kaposvári Csiky Gergely Színház néhai igazgatója, Babarczy László. Az egykori színidirektor, főiskolai rektor a színházban sem tűrte a hamis hangokat. Egyetemi tanár leánya, Babarczy Eszter kegyetlenül őszinte kötettel lepte meg az olvasókat Apám meghal címmel a Jelenkor adta ki az író, esszéista legújabb könyvét.

Lőrincz Sándor
Tabudöntögető kötetet írt a néhai színidirektor leánya

Aki ismeri a szerző korábbi műveit, az tudja: Babarczy Eszter missziónak tekinti a tabudöntögetést. Az ismert, ám életének végső szakaszát visszavonultan élő, egyre többet szenvedő-vergődő művészapa utolsó fél évéről szóló, naplóbejegyzésekre építő kötet nehéz, terhelt kapcsolatot tár fel megrendítő stációkkal, hozzájuk fűzött emlékképekkel, magyarázatokkal. Jobbára fájdalmas létélményekkel idéződik fel a távoli és a közeli múlt. A fokozatos mentális és fizikai leépüléssel a halál felé haladó, nimbuszától megfosztott Kossuth-díjas apa az egészségügyben idős bácsiként jelenik meg, aki utolsó pillanatig ragaszkodik a lábához; jóllehet, az életmentés csonkolással jár. Mindkét esetben…

A kegyetlenségig őszintének kell lenni – vallotta-tanította a kaposvári Csiky Gergely Színház néhai igazgatója, Babarczy László.
A kegyetlenségig őszintének kell lenni – vallotta-tanította a kaposvári Csiky Gergely Színház néhai igazgatója, Babarczy László.

A beteg apját hónapokig kísérő, mindig kedvét kereső, s a váratlan éjszakai történésekre is gyorsan reagáló, mindeközben az egyetemi katedrán is helytálló lány bevallja: arra számított, hogy a közöttük lévő fal most végre leomlik, s az apa által mesterségesen generált távolságtartás, a nárcisztikus jelenlét alább hagy. Sajnos nem végződik happy enddel e történet, mivel a szándék egyirányú. Hiába a gyermek-, a fiatal- és a felnőttkori sebzettség, minden kibeszéletlen marad. A sebek nem varasodnak. Eszter részéről a szüntelen megfelelési kényszer, a kötelességteljesítés „karámja”, Babarczy részéről a dac, az agresszió és a felsőbbrendűség-érzet mindezt nem engedte korábban, csak a remény maradt: talán majd most… Az eltökéltségnek kudarc a vége. Nem véletlenül nagyítódik fel, s visszhangzik időről időre az olvasóban Eszter borítón is olvasható summázata: „Te végeztél, de én nem végeztem veled.”

Aki élt bántalmazó családban, az tisztában van azzal, mit jelent a folyamatos rettegés, félelem, az iskolában kitűnőre teljesítő gyermeket nem dicsérő, nem motiváló apakép. Merthogy tagadhatatlanul ez jellemezte a Babarczy családot. Nem véletlen az anya és a szerző öngyilkossági kísérlete, a fel-feltörő depresszió, s máig elevenen él a kép a kötet írásakor is terápiára járó Eszterben, amikor édesanyja vérző orr-ral hajol kiságya felé, majd a kórházban köt ki, mert apja egy baráti társaságban kegyetlenül összeverte feleségét, aki haláláig szerette.

A beteg ellátásának folyamatos szervezése, a kínnal teli, sokszor megugorhatatlannak látszó mindennapok – főleg a covid idején –, a kórházi megaláztatás találékony és tevékeny szeretettel ugyan kibírhatók, de a vég elkerülhetetlen. A kibeszél(het)etlen fájdalmas familiáris múlt mindvégig izzásban tartja az olvasót, főleg, hogy felidéződik a színházi múlt is, melyben vezetőszerep jutott Babarczy Lászlónak. Megosztó személyiségéről tudott a szakma, ám így is kiválóságokkal vehette körül magát. Ideig-óráig, vagy hosszú évtizedeken át. A kötetben arra is fény derül: a kaposi teátrum igazgatójáról szóló jelentésekről csak vékonyka dosszié került elő. Vagy valóban ennyi volt csak a megfigyelési anyag, vagy eltüntették – ahogy a szerző is utal erre.

Eszter őszintén vall arról, hogy nem tudta szeretni alkoholista apját, pedig szerette volna, de az nem hagyta. Most már – sok évtizedes haragvás után, s a gyászfeldolgozás „zarándokútjára” lépve – viszont képes erre. Ez a gyógyulás és a kiengesztelődés jele. Mindehhez „csupán” az kellett, hogy kiírja magából s az olvasók elé tárja keserűségét, mellőzöttségét, megaláztatását, és saját, személyes történetét tegye az igazság mérlegére.

Az olvasó okkal kérdezheti: érdemes-e sebekbe sót hinteni, szükséges-e ilyen jellegű, bizalmas információkkal „sokkolni” a közönséget, nem kegyeletsértő-e az ilyen jellegű lemeztelenítés a jeles színházcsináló hírében álló direktor esetében? A szerző e fontos tabudöntögető kötetben erre is megadja a választ.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu