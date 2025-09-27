29 perce
TAJ-kártya-változások: figyelem, ezt azonnal ellenőrizni kell, mielőtt orvoshoz indulnánk
Nagy gondot jelenhet, akinek nincs biztosítása jogviszonya. A TAJ-kártya esetében is lényeges, hogy minden rendben legyen, mielőtt orvoshoz, kórházba mész.
Az idei évben jelentős változások léptek életbe a társadalombiztosítási rendszerben, amelyek nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket is érintik – a TAJ-kártya ellenőrzése fontos lehet.
Ellátás, biztosítási alapú – bejelentett munkahely, nyugdíjas státus, tanulói jogviszony
Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapú, ami azt jelenti, hogy érvényes TAJ-kártyával csak azok rendelkezhetnek, akik bejelentett munkahellyel, nyugdíjas státusszal vagy tanulói jogviszonnyal bírnak. Azok számára, akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, a TAJ-kártya érvényessége komoly kérdéseket vethet fel, különösen baleset vagy betegség esetén. A TAJ-kártya érvényességének ellenőrzése ma már egyszerűen elvégezhető az Ügyfélkapun keresztül.
A biztosítási jogviszony részleteinél egyértelműen látható, hogy be van-e fizetve a járulék, és így érvényes-e a kártya.
TAJ-kártya: ellenőrizni kell, mielőtt orvoshoz indulnánk
Bár sürgősségi ellátást és alapvető laborvizsgálatokat elvégeznek, a teljes eredményeket csak akkor kapja meg a beteg, ha legalább három havi biztosítási díjat befizetett. A TAJ-kártya érvényességének fenntartása nem olcsó mulatság. Azok számára, akik nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal, napi 390 forintot, havi szinten pedig 11 800 forintot kell fizetniük.
Döntő a rendezett jogviszony
Dús István kiskorpádi háziorvos érdeklődésünkre pénteken azt mondta: időnként találkoznak rendezetlen jogviszonnyal, de a páciensek nagy többségének rendezett a jogviszonya. Elég nagy számban van külföldi jogviszonyú páciens, akik nyugat-európai országokban dolgoznak és ott rendelkeznek biztosítással, s van egy kis réteg, aki nincs biztosítása. Ez azt jelenti, hogy tb-tartozásuk 6 hónapnál régebbi, s őket tájékoztatják, hogy ezt rendezni kell.
- A háziorvos, aki négy településen – Kiskorpád, Gige, Rinyakovácsi, Csököly – dolgozik, s ahol közel 2500-an élnek, azt tanácsolta: mindenki nézze meg, hogy rendben van-e a biztosítása.
Berkes Róbert kaposvári könyvelő pénteken rámutatott: bárkit bármikor baj érhet, akár betegség vagy baleset. S ahhoz, hogy az illető az orvosi ellátást igénybe tudja venni, rendezett TB-biztosításra van szüksége. Akik anyagi nehézségekkel küzdenek – például munkanélküliek –, azok szociális alapon igényelhetik az ellátáshoz szükséges járulékok rendezését.
– Fontos, hogy egészségesek legyenek a dolgozók: ez nem csak az egyénnek, hanem a munkáltatónak is döntő – hangsúlyozta Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár (KVGY) igazgatója. – Jelenleg 350 munkatársunk van, üzemorvosi szolgálat működik nálunk, ahol heti két rendelés van.
S eközben a cégnél már szervezik a következő prevenciós menedzserszűrést, amit várhatóan októberben tartanak meg, s csaknem 20-an vesznek majd részt. A KVGY-nél csaknem 10 éve indították el a programot.
Sok a rendezetlen jogviszonyú TAJ-kártyaszám Somogyban
– Heti két alkalommal biztosan találkozunk rendezetlen jogviszonnyal a nőgyógyászaton, ami jellemzően kék, de olykor még barna színű TAJ-szám is lehet a mi esetünkben. A kék színű TAJ-szám ”külföldön biztosított, TAJ átmenetileg érvénytelen”-t jelent, ami mindig egy problémás kérdés. Nincsenek vele tisztában a páciensek, hogy hogyan kell rendezni ezeket a jogviszonyokat, hogy külföldön is lehet-e biztosított és itthon is, hogy kint éppen nincs bejelentve, de még itthon sincs rendezve a jogviszonya. Ezzel sokszor találkozunk itt Barcson – mondta el Kisimre László, a barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ igazgatója.