TAJ-kártya-változások: figyelem, ezt azonnal ellenőrizni kell, mielőtt orvoshoz indulnánk

Az idei évben jelentős változások léptek életbe a társadalombiztosítási rendszerben, amelyek nemcsak a munkavállalókat, hanem a munkáltatókat és az önálló járulékfizetőket is érintik – a TAJ-kártya ellenőrzése fontos lehet.

A TAJ-kártya esetében is lényeges, hogy minden rendben legyen, mielőtt orvoshoz, kórházba mész

Fotó: MW

Ellátás, biztosítási alapú – bejelentett munkahely, nyugdíjas státus, tanulói jogviszony

Magyarországon az egészségügyi ellátás biztosítási alapú, ami azt jelenti, hogy érvényes TAJ-kártyával csak azok rendelkezhetnek, akik bejelentett munkahellyel, nyugdíjas státusszal vagy tanulói jogviszonnyal bírnak. Azok számára, akik nem tartoznak ezekbe a kategóriákba, a TAJ-kártya érvényessége komoly kérdéseket vethet fel, különösen baleset vagy betegség esetén. A TAJ-kártya érvényességének ellenőrzése ma már egyszerűen elvégezhető az Ügyfélkapun keresztül.

A biztosítási jogviszony részleteinél egyértelműen látható, hogy be van-e fizetve a járulék, és így érvényes-e a kártya.

TAJ-kártya: ellenőrizni kell, mielőtt orvoshoz indulnánk

Bár sürgősségi ellátást és alapvető laborvizsgálatokat elvégeznek, a teljes eredményeket csak akkor kapja meg a beteg, ha legalább három havi biztosítási díjat befizetett. A TAJ-kártya érvényességének fenntartása nem olcsó mulatság. Azok számára, akik nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal, napi 390 forintot, havi szinten pedig 11 800 forintot kell fizetniük.

Döntő a rendezett jogviszony

Dús István kiskorpádi háziorvos érdeklődésünkre pénteken azt mondta: időnként találkoznak rendezetlen jogviszonnyal, de a páciensek nagy többségének rendezett a jogviszonya. Elég nagy számban van külföldi jogviszonyú páciens, akik nyugat-európai országokban dolgoznak és ott rendelkeznek biztosítással, s van egy kis réteg, aki nincs biztosítása. Ez azt jelenti, hogy tb-tartozásuk 6 hónapnál régebbi, s őket tájékoztatják, hogy ezt rendezni kell.

A háziorvos, aki négy településen – Kiskorpád, Gige, Rinyakovácsi, Csököly – dolgozik, s ahol közel 2500-an élnek, azt tanácsolta: mindenki nézze meg, hogy rendben van-e a biztosítása.

Berkes Róbert kaposvári könyvelő pénteken rámutatott: bárkit bármikor baj érhet, akár betegség vagy baleset. S ahhoz, hogy az illető az orvosi ellátást igénybe tudja venni, rendezett TB-biztosításra van szüksége. Akik anyagi nehézségekkel küzdenek – például munkanélküliek –, azok szociális alapon igényelhetik az ellátáshoz szükséges járulékok rendezését.