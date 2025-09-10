Csak így fogadják el a TAJ-kártyát az orvosnál, a változásról mindenkinek tudnia kell

Ötszáz forinttal több lett a betegbiztosítás költsége, aki valaki nem fizet, akkor a TAJ-kártya érvénytelenné válik. 2025-ben ugyanis jelentős változások léptek életbe a társadalombiztosítási járulékfizetésben. Az emelkedő költségek és a módosított szabályok sokakat érintenek, legyen szó munkavállalókról, munkáltatókról vagy önálló járulékfizetőkről.

A TAJ-kártya költségének változásai

A TAJ-kártya költségének emelkedése az idén

Napi díj: 390 forint (a korábbi 380 forintról emelkedett)

Havi díj: 11 800 forint (a korábbi 11 300 forintról emelkedett)

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege emelkedett, az egyszerűsített foglalkoztatás közterhei változtak, és a korkedvezmény-biztosítási járulékot is eltörölték.

Azoknak a magánszemélyeknek, akik nem rendelkeznek biztosítotti jogviszonnyal, 2025. január 1-jétől mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk. Az egészségügyi szolgáltatási járulék napi szinten 10 forinttal, havi szinten pedig 500 forinttal emelkedett. Bár elsőre nem tűnik jelentős összegnek, éves szinten már 6000 forintos többletet jelenthet, ami sokak számára érzékelhető teher.

Mezőgazdasági és turisztikai idénymunka: a minimálbér 0,5%-a, azaz 1 500 forint

Alkalmi munka: a minimálbér 1%-a, azaz 2 900 forint

Filmipari statiszta alkalmi munkája: a minimálbér 3%-a, azaz 8 700 forint

Fontos tudni, hogy bizonyos csoportok továbbra is mentesülnek a járulékfizetés alól. Ide tartoznak például a nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok, szociálisan rászorultak és az anyasági ellátásban részesülők. Az érintetteknek azonban érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő összeget utalják-e, és az átutalás közleményében feltüntetik-e az adóazonosító jelet.

A kormány célja a társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságának biztosítása és az egészségügyi ellátások finanszírozásának stabilitása volt. Az emelkedő járulékok és a módosított szabályok azonban sokak számára nehézséget jelenthetnek, különösen azoknak, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek vagy bizonytalan foglalkoztatási helyzetben vannak.

A szakértők azt javasolják, hogy minden érintett alaposan tájékozódjon a változásokról, és szükség esetén kérjen tanácsot könyvelőtől vagy adószakértőtől, írta meg a kiskegyed.hu. Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének elmulasztása komoly következményekkel járhat, beleértve az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés korlátozását is.