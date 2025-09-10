szeptember 10., szerda

Mert az energiaital szárnyakat adhat!

46 perce

Ezt a jó kis tisztítószert isszák a fiatalok

Címkék#eszköz#csoda#zsírréteg#tanács#praktika#energiaital#takarítás#olajfolt

Pártolod az őrült kezdeményezéseket? Akkor ezt a takarítási módszert neked is ki kell próbálnod, mutatjuk mit kell a sütőbe öntened, hogy újra tükör sima legyen.

Dombi Regina
Ezt a jó kis tisztítószert isszák a fiatalok

Rémálom a takarítás? Mutatunk egy trükköt, hogy könnyítsd meg a zsíros foltok eltávolítását

Forrás: inspiracio.arukereso.hu

A sütő takarítására komoly lelki felkészülésre van szükség, főleg, ha már hónapok óta halogatod. Tök macerás az egész, és lássuk be, túl sok értelme nem is igazán van, ha a következő fröcsögős szaftos kajánál, össze is taknyolod újra. Jó hír azonban, hogy mindig van új a nap alatt, és hogy a lelkes takarítós tartalomgyártók szorgalmazzák is a házi praktikák megismertetését az internet népével. Elvetemült takarítási trend hódit a Tik-Tokon. 

takarítás
Zsíros a sütőd? Az új takarítási trend percek alatt újjá varázsolja azt
Forrás: meglepetes.hu

Játszós ruhában, a sütő előtt küzdeni a zsíros lerakódásokkal minden háziasszonynak ismerős lehet. Reszelés, sikálás, nem beszélve a borzasztó bűzről, ami még inkább lehozza az ember lányát az életről. Az emberi leleményesség azonban határtalan, és a legjobb az egészben, hogy sokan nem is rejtik véka alá tudásukat. A legújabb őrület szerint a vastagon rászáradt zsírréteg és olajfoltok legnagyobb ellensége az energiaital lehet. 

A takarítás legújabb csodafegyvere – az energiaital

A közösségi hálón videók tucatjai terjengenek arról, hogyan és milyen eszközökkel tudjuk szinte újjá varázsolni a zsírós, olajfoltos edényeinket. Íme egy tipp, ami perceket menthet az életedből.

A legújabb trend túl megy a hagyományos régi praktikákon és a modern kor élénkítőszerét, az energiaitalt hívja segítségül. Bizarrnak tűnhet, de valóban van alapja annak, hogy az energiaital segíthet a zsíros foltok eltüntetésében. Ennek fő oka a benne található savak – elsősorban a citromsav és a foszforsav –, amelyek képesek fellazítani a zsírlerakódásokat és oldani a makacs szennyeződéseket. Ezek a savak hasonlóan működnek, mint amikor ecetet vagy citromlevet használunk tisztításhoz.

Az új takarítási trend szerint energiaitalt kell a zsírban tocsogó sütőbe önteni
Forrás: tik-tok.com

Az energiaital szénsavas volta is közrejátszhat, mert a buborékok segítik a savak bejutását a felület apróbb rétegeibe, így könnyebben leválasztják a zsírt. Ráadásul sok energiaitalban van koffein és cukor is, ezek önmagukban nem tisztítanak, de a folyadék enyhén ragadós volta segítheti, hogy a szennyeződés jobban fellazuljon, majd vízzel könnyebben eltávolítható legyen.

Ha mégse bíznánk a csodára magunkat

Akik nem hisznek a csodában, azok pedig bízzák a profik tanácsaira magukat, íme néhány atyai jó tanács a szakembertől. 

– Zsíroldás esetén mindenképpen a lúgokhoz kell nyúlnunk, mint például a konyhai mosogatószer is. Zsírfoltok, olajszennyeződések eltávolítására lúgos vegyhatású tisztítószereket kell használni, azok biztosan megoldják a problémánkat. Fontos tudni azonban, hogy ezek a szerek komoly gondot is tudnak okozni nem megfelelő használat során, így ha olyan tisztítószerhez nyúlunk, aminek a PH-ja nagyobb mint 7 – ezt minden tisztítószer flakonján fel van tüntetve – mindenképp kesztyűt kell húzni és ha nagy felületen dolgozunk szellőztetni sem árt. Hatékonyak, de mindenképp védőfelszerelésben kell nekilátni a feladatnak – mondta el Káró László, vegytisztítással is foglalkozó barcsi szakember. 

@guyearlofwarwick Seeing if the redbull hack to clean the grill really works … goodbye bye to the bar stocks 😅😂 #fyp #chef #work #foryoupage❤️❤️ #clean @Red Bull ♬ High On Me - Rossi. & Jazzy

 

