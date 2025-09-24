szeptember 24., szerda

Bilincsben vitték el a BKK takarítócégének vezetőjét, Somogyban nyomoz a NAV

Címkék#jegypénztár#NAV#BKK#Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztály#ügyfélközpont

A budapesti ügy szálai Somogyba nyúlnak. Bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét, nyomoz a NAV.

Kovács Gábor László

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító takarítócég teljes vezetését bilincsben vitték el a rendőrök a napokban. A takarítócég és a BKK között megromlott a viszony, a cég által nyújtott szolgáltatás és a velük való kapcsolattartás ellehetetlenült. Hivatalos tájékoztatás nem érkezett, és a cégnek e-mailben küldött felszólítások sem értek célba. 

bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét
Bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét, emiatt nyomoz a NAV
Fotóillusztráció: MW

A BKK takarítócége ellen Somogyban nyomoz a a NAV

A MasterClean a honlapja szerint takarítással, épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel foglalkozik. A céginformációs adatlap szerint a társaság ellen olyan eljárást indított a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én, „amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye”.
Kerestük részletekért a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ügyben, de a rendőrség a NAV-hoz irányított. A NAV válaszában ennyit írt: a folyamatban lévő büntetőeljárásra való tekintettel az ügyben nincs nyilvánosságra hozható információ.

 

