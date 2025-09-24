Bilincsben vitték el a BKK takarítócégének vezetőjét, Somogyban nyomoz a NAV

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító takarítócég teljes vezetését bilincsben vitték el a rendőrök a napokban. A takarítócég és a BKK között megromlott a viszony, a cég által nyújtott szolgáltatás és a velük való kapcsolattartás ellehetetlenült. Hivatalos tájékoztatás nem érkezett, és a cégnek e-mailben küldött felszólítások sem értek célba.

Bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét, emiatt nyomoz a NAV

Fotóillusztráció: MW

A BKK takarítócége ellen Somogyban nyomoz a a NAV

A MasterClean a honlapja szerint takarítással, épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel foglalkozik. A céginformációs adatlap szerint a társaság ellen olyan eljárást indított a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én, „amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye”.

Kerestük részletekért a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az ügyben, de a rendőrség a NAV-hoz irányított. A NAV válaszában ennyit írt: a folyamatban lévő büntetőeljárásra való tekintettel az ügyben nincs nyilvánosságra hozható információ.