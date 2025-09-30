szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtély

1 órája

Szőke, fiatal lány kopogtat be éjjelente házakhoz a Balatonnál – továbbra is rejtély, ki lehet a takarófantom

Címkék#máshol#udvarok#Balatonszárszó

Az ismeretlen fantom éjszaka járja a Balatoni települések utcáit, felverve őket álmukból. Több lakosnál is járt már a takarófantom – derült ki a egy közösségi média csoportból. Van aki a találkozás óta már zárja a kaput és kamera rendszert is telepített.

Molnár Dániel

Egy nem mindennapi eset történt éjszaka a Balaton parti település utcáin. Az éjszaka közepén egy ház lakóit, álmukból verte fel 1:15 perckor egy hölgy, aki Balatonszárszó utcáit járta. A hölgy a médiában a takarófantom nevet kapta, mert egy egészen furcsa és különös kéréssel fordul a felébresztett lakók felé.

takarófantom
Takarófantom járta Balatonszárszó utcáit, illusztráció.  Fotó: MW

Azóta már kamerákat is telepítettünk és zárjuk a kapukat

–Éjszaka 1:15 perckor hangos kopogásra ébredtünk a férjemmel. Egy nagyon fiatal hölgy körülbelül 170 magas szökés hajjal, fekete ruhában állt az ajtóban és elkezdte nekem mondani, hogy a Family Kid- ben szállt meg, és olyan vékony takarót kapott, hogy nagyon fázik.  Adjak neki egy takarót vagy egy pulcsit. Én annyira kómás voltam, hogy megkértem hívja fel a szállásadóját és kérjen tőle.  Annyit még láttunk, hogy nem a szállása felé sétált tovább,  hanem a másik irányba. Azóta kamerát szereltünk fel és zárjuk a kaput – mondta Heckl Rebeka, a bejegyzés szerzője.

Egy másik helyi lakó a Móricz Zsigmond utcában találkozott az éjjeli paplan kérővel, az ő találkozásuk időpontja éjjel 1:45 perc volt, és náluk az üvegajtót verte – derült ki a bejegyzés alatti hozzászólásból.

Az udvarban is járt, de a házba nem jutott be

A hölgy a helyi Kid Família Panzióra hivatkozott szállásadójaként, akit csak "Family Kid-nek" nevezett. –A panzió szomszédai is jelezték felém hogy a hölgy ott járt, és a környező épületeket és lakóit is megtalálta a szokatlan kérésével. Én nem tartózkodom a panziónál, én a tulajdonosa vagyok, máshol élek, azonban én is láttam a hölgyet a kamerán hogy az udvarban járt, de természetesen a házba nem jutott be. Több helyivel is beszélgettem az esettel kapcsolatban, és valószínűleg egy beteg emberről van szó, semmi többről – mondta megkeresésünkre a Kid Família panzió tulajdonosa.

Balatonföldváriak figyelmét is felhívták a „takarófantomra"

Számos tematikus csoport van a Facebook közösségi média portálon, ahol például egyes települések lakóit, ingatlan tulajdonosait célozzák. Az egyik ilyen balatonföldvári csoportban napvilágot látott egy olyan bejegyzés amelyben a szerző ismerősei, arra hívták fel a figyelmet, hogy hölgyek szeretnek bejárni az udvarokba, házakba körbenézni éjszaka, de akár fényes nappal. Kerestük a bejegyzés szerzőjét, de megkeresésünkre még nem válaszolt. Több balatonföldvári lakos is hasonló esetre panaszkodott, mint ami Balatonszárszón történt.

A rendőrséget is megkerestük az esetekkel kapcsolatban, hogy történt-e lakossági bejelentés, de megkeresésünkre váalsz még nem érkezett eddig.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu