Szőke, fiatal lány kopogtat be éjjelente házakhoz a Balatonnál – továbbra is rejtély, ki lehet a takarófantom

Egy nem mindennapi eset történt éjszaka a Balaton parti település utcáin. Az éjszaka közepén egy ház lakóit, álmukból verte fel 1:15 perckor egy hölgy, aki Balatonszárszó utcáit járta. A hölgy a médiában a takarófantom nevet kapta, mert egy egészen furcsa és különös kéréssel fordul a felébresztett lakók felé.

Takarófantom járta Balatonszárszó utcáit, illusztráció. Fotó: MW

Azóta már kamerákat is telepítettünk és zárjuk a kapukat

–Éjszaka 1:15 perckor hangos kopogásra ébredtünk a férjemmel. Egy nagyon fiatal hölgy körülbelül 170 magas szökés hajjal, fekete ruhában állt az ajtóban és elkezdte nekem mondani, hogy a Family Kid- ben szállt meg, és olyan vékony takarót kapott, hogy nagyon fázik. Adjak neki egy takarót vagy egy pulcsit. Én annyira kómás voltam, hogy megkértem hívja fel a szállásadóját és kérjen tőle. Annyit még láttunk, hogy nem a szállása felé sétált tovább, hanem a másik irányba. Azóta kamerát szereltünk fel és zárjuk a kaput – mondta Heckl Rebeka, a bejegyzés szerzője.

Egy másik helyi lakó a Móricz Zsigmond utcában találkozott az éjjeli paplan kérővel, az ő találkozásuk időpontja éjjel 1:45 perc volt, és náluk az üvegajtót verte – derült ki a bejegyzés alatti hozzászólásból.

Az udvarban is járt, de a házba nem jutott be

A hölgy a helyi Kid Família Panzióra hivatkozott szállásadójaként, akit csak "Family Kid-nek" nevezett. –A panzió szomszédai is jelezték felém hogy a hölgy ott járt, és a környező épületeket és lakóit is megtalálta a szokatlan kérésével. Én nem tartózkodom a panziónál, én a tulajdonosa vagyok, máshol élek, azonban én is láttam a hölgyet a kamerán hogy az udvarban járt, de természetesen a házba nem jutott be. Több helyivel is beszélgettem az esettel kapcsolatban, és valószínűleg egy beteg emberről van szó, semmi többről – mondta megkeresésünkre a Kid Família panzió tulajdonosa.

Balatonföldváriak figyelmét is felhívták a „takarófantomra"

Számos tematikus csoport van a Facebook közösségi média portálon, ahol például egyes települések lakóit, ingatlan tulajdonosait célozzák. Az egyik ilyen balatonföldvári csoportban napvilágot látott egy olyan bejegyzés amelyben a szerző ismerősei, arra hívták fel a figyelmet, hogy hölgyek szeretnek bejárni az udvarokba, házakba körbenézni éjszaka, de akár fényes nappal. Kerestük a bejegyzés szerzőjét, de megkeresésünkre még nem válaszolt. Több balatonföldvári lakos is hasonló esetre panaszkodott, mint ami Balatonszárszón történt.