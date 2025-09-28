szeptember 28., vasárnap

2 órája

Talajművelésben is topon a kaposvári középiskolások

Címkék#mezőgazdasági technikum#tanár#Szerbia

Harsányi Miklós

A Dél-Dunántúli Középiskolás Talajművelő Verseny eredményéről számolt be a kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. A megmérettetést a Kaposvári Állattenyésztési napokon rendezték meg szombaton.

1. helyezett:  Foray Kristóf Bence

Déli ASzc Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel

Felkészítő tanára: Rakiczki Roland

2. helyezett: Dudás Bence 

Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon, Topolya (Szerbia)

Felkészítő tanára: Tóth Tibor

3. helyezett: Bognár Tamás 

MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár

Felkészítő tanára: Dobos László

 

 


 

 

