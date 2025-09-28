Verseny
Talajművelésben is topon a kaposvári középiskolások
A Dél-Dunántúli Középiskolás Talajművelő Verseny eredményéről számolt be a kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. A megmérettetést a Kaposvári Állattenyésztési napokon rendezték meg szombaton.
1. helyezett: Foray Kristóf Bence
Déli ASzc Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel
Felkészítő tanára: Rakiczki Roland
2. helyezett: Dudás Bence
Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon, Topolya (Szerbia)
Felkészítő tanára: Tóth Tibor
3. helyezett: Bognár Tamás
MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Kaposvár
Felkészítő tanára: Dobos László
