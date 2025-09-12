Ez durva! Tízmilliárddal bővült az elektromos autóvásárlási támogatás

A bővítést Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes jelentette be a Facebook-oldalán megosztott videójában. Eszerint a 2024 februárja óta elérhető program eredetileg 30 milliárdos keretösszeggel indult, amely most további 10 milliárddal egészül ki a vállalkozások számára. Járművenként 4 millió forintos támogatást is igényelhetnek. Így a vállalati elektromos autóvásárlást ösztönző programot 40 milliárd forintra bővítik, hogy még több cég vehessen részt a támogatásban.

Most érdemes támogatásra e-autót vásárolni

A támogatás keretében a cégek legfeljebb 16 elektromos személygépkocsi vagy kisteherautó beszerzéséhez igényelhetnek pályázatonként 2,8-4 millió forintos támogatást járművenként. Bár a pályázatok beadási határideje eredetileg 2025. március 31. volt, ezt most 2025. december 1-ig meghosszabbították.

A program iránt nagy az érdeklődés, eddig 7735 pályázat érkezett be, összesen 34,3 milliárd forint értékben. A szerződéskötések száma 6526, ami 28,87 milliárd forintos támogatást jelent. Ebből már 19,64 milliárd forintot folyósítottak 4519 nyertesnek, akik több mint 5000 elektromos jármű beszerzését valósíthatják meg.

Támogatás vállalkozóknak is

– Jelenleg is működik az állami támogatási program, amely az elektromos autók vásárlását segíti vállalkozások számára, és várhatóan szeptembertől újabb pályázati lehetőség nyílik meg. Az új program keretében 5-7000 jármű beszerzéséhez nyújthatnak támogatást, amely értékhatártól függően várhatóan 2 és 2,5 millió forint között mozoghat darabonként. Az ezzel kapcsolatos vélemények még megosztottak, ugyanakkor egyre többen ismerik fel a programban rejlő előnyöket – mondta Máté Márton, az Auto Máté Kft. tulajdonosa.

Véleménye szerint néhány éven belül az elektromos hajtású járművek kerülnek majd előtérbe, mind gazdasági, mind környezeti szempontból. Különösen előnyös lehet anyagilag, ha valaki úgy vásárol járművet, hogy már rendelkezik, vagy a közeljövőben tervez telepíteni napelemeket és otthoni töltőt. Az elektromobilitás elterjedésében kiemelt szerepet játszik a környezetvédelem is. Fontos, hogy felelősen gondoskodjunk a környezetünkről.