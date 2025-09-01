Új tagiskolával bővült a kaposvári református iskola, ez a balatoni intézmény mostantól egyházi fenntartású

Szeptember 1-én, hétfőn reggel Kaposváron a Somssich Pál utca 15-ben, 411 általános iskolás és 92 gimnazista diák, valamint 109 óvodás kisgyermek kezdte meg az idei tanévet a Lorántffyban. Az idéntől újabb tagintézménnyel bővült a Lorántffy közössége.

Új tanév indul a Kaposvári Református Iskolában

A tanévnyitó ünnepség kezdetén a hagyományokhoz híven az 5. osztályos gyerekek vezették be a templomba, a református közösségbe az első osztályos gyermekeket. Petró László, a Kaposvári Református Egyházközség vezető lelkésze áhítattal szolgált az ünnepségen.

„Ma már más íze van a fagylaltnak” – mondattal kezdte beszédét Farkasné Papp Ágnes igazgató, utalva ezzel arra, hogy vége van a vakációnak, és ismét kezdetét veszi egy új tanév. A nyár utolsó napján tartott 34. tanévnyitó ünnepségen számos új információt tudhattunk meg az intézményről és az induló tanévről. Az iskola pedagógus közössége bővült, köztük az intézmény volt diákjai, immáron pedagógusként térnek vissza az alma materba.

– Az intézmény jövőjéhez kulcsfontosságú a megújuló pedagógus közösség, a Jó Isten biztosan figyel bennünket, mert emellett még arra is figyelt, hogy lelkületében, hitében a református oktatáshoz közeli kollégákat vezessen hozzánk – emelte ki igazgató.

Ebben a tanévben elindul a gimnázium életében az emelt óraszámú angol képzés.

Az iskola 33 éves történetében, a legrégebben, 30 éve szolgáló pedagógust, Tódorné Vukov Évát köszöntötte az igazgató. Az idei tanévet azonban már nem kezdni meg Kondoray Béla, aki 29 Lorántffyban eltöltött év után megkezdi boldog nyugdíjas éveit.

A Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola az idei tanévtől a Kaposvári Református Iskola tagintézményeként kezdi meg a tanévet.

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola

„Jelentősen bővült iskolánk közössége, szeptember 1-től a Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, református iskolaként, mint a Kaposvári Lorántffy tagintézménye működik tovább már a meglévő Kehidakustányi tagintézményünk mellett. Szeretettel kívánom, hogy a velünk eltöltött időben, együtt erősítsék velünk a református oktatás ügyét és Isten áldása legyen a közös munkánkon – emelte ki beszédében az igazgató.