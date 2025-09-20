szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Félelmetes, de kikerülhetetlen? Már ebben a félévben elindul a mesterséges intelligencia oktatása a somogyi iskolákban is

Címkék#évfolyam#intelligencia#tanév#tantárgy

Közel hatvan szakképző intézményben vezetik be az új tantárgyat, amelynek célja, hogy a jövőben a teljes oktatási rendszerben elérhető legyen az MI ismeretek oktatása. Tervek szerint már az idei tanév második felében elkezdődik a mesterséges intelligencia tantárgy oktatása a magyarországi iskolákban.

Bodor Nikolett
Félelmetes, de kikerülhetetlen? Már ebben a félévben elindul a mesterséges intelligencia oktatása a somogyi iskolákban is

Fotó: Makovics Kornel

A tantárgyat először kísérleti jelleggel építik be a szakképzésbe Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentése szerint. A terv az, hogy a tanév második felétől már minden szakképzésben tanuló diák számára hozzáférhető legyen az MI oktatás, majd fokozatosan kiterjesszék azt az általános és középiskolákra is.

A tanév második felétől akarják bevezetni a mesterséges intelligenciát az oktatásban
A tanév második felétől akarják bevezetni a mesterséges intelligenciát az oktatásban

Második tanév újításai az iskolákban 

A jövőben az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik évfolyamán is bevezetnék a mesterséges intelligencia oktatását. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezdeni.

– Iskolánkban van egy kolléga, aki jelenleg a mesterpedagógusi diplomáját készíti, és ennek keretében a mesterséges intelligenciáról tart majd előadást a tantestület számára. Korábban már tartott egy kisebb létszámú tájékoztatót a témában, amelyen azt mutatta be, hogyan lehet az MI-t a tanításban hasznosítani. Most azonban egy átfogóbb, teljes tantestületnek szóló előadássorozatra készül, amely egyben a mesterprogramjának része is. Hivatalos tájékoztatást ugyan még nem kaptunk arról, hogy intézményünkben bevezetjük-e a mesterséges intelligencia oktatását, de az érdeklődés már megjelent – nyilatkozta Némethné Hegyi Bernadett, a Balatonboglári Általános Iskola igazgatója.
Személy szerint el tudom képzelni, hogyan lehetne kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, ugyanakkor számomra ez egy félelmetes terület is. Vannak olyan szituációk, ahol én magam is szívesen használom, és örömet is jelent, de a tanulás tekintetében továbbra is a hagyományos módszerek híve vagyok – tette hozzá.

Nemzetközi példaként említhető, hogy Pekingben már idén ősszel kötelező tantárgy lesz a mesterséges intelligencia az általános iskolások számára. A 6-12 éves gyermekek az MI működéséről tanulnak, míg a felső tagozatosok már a mesterséges intelligencia mindennapi életben való alkalmazásával ismerkednek meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu