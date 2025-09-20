Félelmetes, de kikerülhetetlen? Már ebben a félévben elindul a mesterséges intelligencia oktatása a somogyi iskolákban is

A tantárgyat először kísérleti jelleggel építik be a szakképzésbe Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentése szerint. A terv az, hogy a tanév második felétől már minden szakképzésben tanuló diák számára hozzáférhető legyen az MI oktatás, majd fokozatosan kiterjesszék azt az általános és középiskolákra is.

A tanév második felétől akarják bevezetni a mesterséges intelligenciát az oktatásban

Második tanév újításai az iskolákban

A jövőben az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik évfolyamán is bevezetnék a mesterséges intelligencia oktatását. Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: az MI-vel valamiféle viszonyt mindenkinek ki kell alakítania, ezt nem lehet elég korán elkezdeni.

– Iskolánkban van egy kolléga, aki jelenleg a mesterpedagógusi diplomáját készíti, és ennek keretében a mesterséges intelligenciáról tart majd előadást a tantestület számára. Korábban már tartott egy kisebb létszámú tájékoztatót a témában, amelyen azt mutatta be, hogyan lehet az MI-t a tanításban hasznosítani. Most azonban egy átfogóbb, teljes tantestületnek szóló előadássorozatra készül, amely egyben a mesterprogramjának része is. Hivatalos tájékoztatást ugyan még nem kaptunk arról, hogy intézményünkben bevezetjük-e a mesterséges intelligencia oktatását, de az érdeklődés már megjelent – nyilatkozta Némethné Hegyi Bernadett, a Balatonboglári Általános Iskola igazgatója.

Személy szerint el tudom képzelni, hogyan lehetne kihasználni a benne rejlő lehetőségeket, ugyanakkor számomra ez egy félelmetes terület is. Vannak olyan szituációk, ahol én magam is szívesen használom, és örömet is jelent, de a tanulás tekintetében továbbra is a hagyományos módszerek híve vagyok – tette hozzá.

Nemzetközi példaként említhető, hogy Pekingben már idén ősszel kötelező tantárgy lesz a mesterséges intelligencia az általános iskolások számára. A 6-12 éves gyermekek az MI működéséről tanulnak, míg a felső tagozatosok már a mesterséges intelligencia mindennapi életben való alkalmazásával ismerkednek meg.