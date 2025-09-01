Becsengettek, ilyen volt a búcsú az első tanítási napon a somogyi iskolákban

Még véget sem ért a nyári szünet, máris megkezdték a legtöbben a készülődést az iskolaév legstresszesebb időszakára, vagyis a szeptemberi tanévkezdésre.

Tanévkezdésre készültek a diákok. Fotó: Lang Róbert

Ilyenkor természetesen a diákok izgulnak a legjobban, hiszen ők a következő időszak főszereplői. – Izgalmas ez az iskola, jó itt lenni, mondta egy elsős kisfiú a II. Rákóczi Ferenc Tagiskolában. Ő egyike annak a 18 kaposvári kisdiáknak, aki életében először ült be az iskolapadba az első osztályban.

– Várom, hogy megtanuljam a betűket, meg a számokat és tudjak írni, meg olvasni, mondta el kérdésünkre Szalóczi Luca, aki első osztályosként foglalt helyet az iskolapadban. Luca azt is elárulta: nagyon várta már ezt a napot, mert tudta, hogy kedves tanító nénikhez kerül majd.

Izgatottan várták a diákok a tanévkezdést. Fotó: Lang Róbert



Osztálytársa Nyári Gábor Aurél is nagyon izgult ezen a hétfőn, anyukája ugyan elkísérte az első napra, de ez nem könnyített a kezdés drukkján. – Ő nagyon izgul, én nem, mert én is ide jártam iskolába, úgyhogy tudom, hogy ez a legjobb választás a fiamnak is, mondta az édesanya. Hozzátette: már tudatosan nyár közepén elkezdett készülni a tanévkezdésre, hogy Aurélnak minden eszköze meglegyen, amit kértek a pedagógusok a tanévkezdésre. Volt akinek szülei már előre elhozták a holmiját, de olyan is, aki nagy csomagokkal érkezett hétfő reggel az iskolába.

Nem csak a diákok izgultak a tanévkezdés miatt. Fotó: Lang Róbert

Voltak természetesen olyanok, akiknek szülei nem csak egy, hanem három vagy éppen négy gyermeket indítottak iskolába szeptember elsején. – A nagy fiúnk középiskolát kezdett, a középső is idejár, ő most lett ötödikes, Viki pedig elsős, mondták el szülei. Volt egy kis drukk bennük is, de még az elsős tanítókban is. Elmesélték: amikor új osztállyal kezdik a tanévet, akkor persze ők is igyekeznek minél zökkenőmentesebbé és emlékezetessé tenni a nagy napot.

A pedagógusok igyekeznek zökkenőmentessé tenni az átmenetet óvodából, iskolába. Fotó: Lang Róbert

Akik viszont felsőbb osztályba járnak, már más miatt izgulnak szeptember elsején. – Már vártam nagyon, hogy jöjjek iskolába, mondta Horváth Iringó. – Igen én is, mert szerettem volna találkozni már az osztálytársakkal, tette hozzá Kolompár Sanel Sára. Mindketten a hatodik osztályos teremhez igyekeztek, hiszen a lányok osztálytársak, így nagy örömmel kezdték meg ezt a tanévet is együtt.