De nehéz az iskolatáska...

1 órája

Becsengettek, ilyen volt a búcsú az első tanítási napon a somogyi iskolákban

Tömött sorokban várakozó autók a rendőrlámpáknál, táskákkal, szatyrokkal igyekvő gyerekek és szülők az iskolák környékén, mindez jelezte, hogy ismét itt a szeptember. Elérkezett a tanévkezdés, Kaposváron 9 ezer gyereknek csengettek be szeptember elsején.

Koszorus Rita

Még véget sem ért a nyári szünet, máris megkezdték a legtöbben a készülődést az iskolaév legstresszesebb időszakára, vagyis a szeptemberi tanévkezdésre. 

tanévkezdés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Tanévkezdésre készültek a diákok. Fotó: Lang Róbert 

Ilyenkor természetesen a diákok izgulnak a legjobban, hiszen ők a következő időszak főszereplői. – Izgalmas ez az iskola, jó itt lenni, mondta egy elsős kisfiú a II. Rákóczi Ferenc Tagiskolában. Ő egyike annak a 18 kaposvári kisdiáknak, aki életében először ült be az iskolapadba az első osztályban. 

– Várom, hogy megtanuljam a betűket, meg a számokat és tudjak írni, meg olvasni, mondta el kérdésünkre Szalóczi Luca, aki első osztályosként foglalt helyet az iskolapadban. Luca azt is elárulta: nagyon várta már ezt a napot, mert tudta, hogy kedves tanító nénikhez kerül majd.

tanévkezdés kaposváron diákokkal
Izgatottan várták a diákok a tanévkezdést. Fotó: Lang Róbert 


Osztálytársa Nyári Gábor Aurél is nagyon izgult ezen a hétfőn, anyukája ugyan elkísérte az első napra, de ez nem könnyített a kezdés drukkján. – Ő nagyon izgul, én nem, mert én is ide jártam iskolába, úgyhogy tudom, hogy ez a legjobb választás a fiamnak is, mondta az édesanya. Hozzátette: már tudatosan nyár közepén elkezdett készülni a tanévkezdésre, hogy Aurélnak minden eszköze meglegyen, amit kértek a pedagógusok a tanévkezdésre. Volt akinek szülei már előre elhozták a holmiját, de olyan is, aki nagy csomagokkal érkezett hétfő reggel az iskolába. 

a szülők és diákok a tanévkezdés napján
Nem csak a diákok izgultak a tanévkezdés miatt. Fotó: Lang Róbert

Voltak természetesen olyanok, akiknek szülei nem csak egy, hanem három vagy éppen négy gyermeket indítottak iskolába szeptember elsején. – A nagy fiúnk középiskolát kezdett, a középső is idejár, ő most lett ötödikes, Viki pedig elsős, mondták el szülei. Volt egy kis drukk bennük is, de még az elsős tanítókban is. Elmesélték: amikor új osztállyal kezdik a tanévet, akkor persze ők is igyekeznek minél zökkenőmentesebbé és emlékezetessé tenni a nagy napot. 

tanévkezdés pedagógus és diák
A pedagógusok igyekeznek zökkenőmentessé tenni az átmenetet óvodából, iskolába. Fotó: Lang Róbert 

Akik viszont felsőbb osztályba járnak, már más miatt izgulnak szeptember elsején. – Már vártam nagyon, hogy jöjjek iskolába, mondta Horváth Iringó. – Igen én is, mert szerettem volna találkozni már az osztálytársakkal, tette hozzá Kolompár Sanel Sára. Mindketten a hatodik osztályos teremhez igyekeztek, hiszen a lányok osztálytársak, így nagy örömmel kezdték meg ezt a tanévet is együtt.

Siófokon segítik a diákokat 

A Siófoki Városőrség munkatársai az őszi időszakban, a reggeli forgalmas órákban folyamatos egyenruhás jelenléttel segítik a biztonságos közlekedést a balatoni város általános és középiskoláinak környékén együttműködve a rendőrséggel. A Siófoki Városháza azt közölte: a város elkötelezett a közlekedésbiztonság javítása mellett, ennek jegyében született a „Siófokon Biztonságban” kampány, mely a gyerekek ismereteinek bővítésére mellett magába foglalja útburkolati jelzések kihelyezését gyalogátkelőknél és közterületeken, az okos-zebra program és a nagysikerű Siófoki Közlekedésbiztonsági Nap folytatását is a városban.

Tanévkezdés biztonságban

– Véget ért a nyári szünet, szeptember 1-jén reggel megkezdődött a tanítás az iskolákban. Ez több szempontból is fokozott veszélyeket rejthet a gyermekek és közlekedők számára. Tapasztalataink alapján szeptemberben az iskolások közlekedésbiztonsági veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál, írta a városháza közleményében.

Elengedhetetlenül fontos, hogy a járművezetők a tanintézetek közelében különösen figyelmesen, óvatosan közlekedjenek. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez közeledve már távolabb kezdjék meg a lassítást, ezáltal is növelve az úttesten áthaladni szándékozó gyermekek biztonságérzetét. A tanítási nap kezdetén és végén az iskolák közelében forgalmi torlódások alakulhatnak ki, amelyek további kockázatokat jelentenek a gyermekek számára. Arra kérik a járművezetőket, hogy legyenek ilyenkor türelmesek, előzékenyek. De néhány jó tanácsot is megosztottak a közlekedőkkel a tanévkezdés kapcsán

  • Amennyiben a gyermek gyalog vagy tömegközlekedési eszközzel jár iskolába, előzetesen meg kell vele ismertetni az adott útvonalat, és alaposan be kell gyakoroltatni a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen fogásokat.
  • Amennyiben a gyermek kerékpárral, rollerrel jut el az iskolába, csak akkor járjon önállóan, ha ismeri a legfontosabb közlekedési szabályokat és képes a járművel biztonságosan haladni. Kifejezetten ajánlott, hogy a bicikliző vagy rollerező gyermek minden esetben viseljen fejvédőt.
  • Kérjük a szülőket, hívják fel a gyermekek figyelmét a jogkövető közlekedés fontosságára, a mobiltelefonok és fülhallgatók veszélyére, a megfelelő védőfelszerelés használatára, a megfelelő láthatóság fontosságára a városi közlekedés során.

Becsengettek, ilyen volt a búcsú az első tanítási napon a somogyi iskolákban

Fotók: Lang Róbert

 

 

