2 órája
Így gyorsultunk egykor Taszáron - de szép is volt!
Talán még mindenki emlékszik, amikor május elseje nem csupán a munka ünnepe volt. Sokkal inkább a sebességé, a lóerőké és a benzingőzé is – legalábbis Taszáron. Az egykori katonai repülőtér betoncsíkja ilyenkor új életre kelt. A motorok bőgtek, gumik csikorogtak, és minden a gyorsulásról szólt.
Fotó: LANG ROBERT
A hangulat egész nap fesztiválszerű volt, sörsátrak, jókedv, zene és természetesen az elmaradhatatlan gumiszag és motorbőgés töltötte be a levegőt. Taszáron ez a rendhagyó esemény bebizonyította, hogy az autósport képes tömegeket megmozgatni és valódi közösségi élményt nyújtani.
A rendezvény változatos programokat kínált minden korosztálynak, még a családosok is kényelmesen és szórakoztatóan tölthették el az időt.
Reggel 9-től egészen estig, folyamatosan zajlottak a programok, és rengeteg izgalmas esemény várta a résztvevőket.
A verseny egyik legizgalmasabb eleme a szlalompálya volt. A bójákkal és gumikkal tarkított szűk kanyarokat elsősorban a kisebb autók tudták eredményesen bevenni.
Taszár a gyorsulási futamok otthona
Mindeközben a gyorsulási futamok is kezdetét vették, ahol a legkülönfélébb járművek sorakoztak fel a rajtvonal mögött. Akadt itt minden: öreg Skodák, saját kezűleg átépített Lanciák, Fordok és Hondák, és természetesen néhány klasszikus tuningolt Volkswagen Golf is.
A versenyeken külön kategóriákat alakítottak ki a nők és a férfiak számára, hogy minden résztvevő egyenlő esélyekkel mérhesse össze tudását a saját csoportjában. A nap során számos programokkal várták az érdeklődőket, többek között a gyorsulási versenyek a 402 méteres pályán, a Dunántúli Dragracing Bajnokság fordulója, valamint a nemzetközi King Of Europe utcai gyorsulás Európa-bajnokság. Emellett ügyességi verseny is volt a Gymkhana országos bajnokság fordulójaként. A legszebb autókat egy autószépségversenyen értékelték, és gyorsasági kerékcserében is mérhették össze a résztvevők a tudásukat.
- Mára a gumik nyomai rég lekoptak az aszfaltról, a hangszórók elnémultak, és már senki sem méri a reakcióidőket. Az emlékek viszont megmaradnak azokban, akik ott voltak, akik vezettek, akik fotóztak, akik szurkoltak.Taszár ilyenkor nem csak egy verseny volt, hanem egy életérzés.
Így gyorsultunk egykor Taszáron - de szép is volt! (retró)Fotók: Lang Róbert