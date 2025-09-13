9/11 napján szolgálatban volt Taszáron, a kitüntetése majdnem odalett

Kohulák Tibor, a taszári repülőtéren szolgáló biztonsági csoportvezető hét éven át dolgozott a bázison, egészen annak bezárásának napjáig. Úgy fogalmazott: egy könyvet is tudna írni a taszári emlékekről, annyira meghatározó időszak volt számára, és imádott az amerikaiakkal együtt dolgozni.

Kohulák Tibor Taszáron Chevrolet Blazerekkel járőrözött. Fotó: Kohulák Tibor

Szolgálatban volt Taszáron 2001. szeptember 11-én

Éppen szolgálatban volt, amikor 2001. szeptember 11-én a terrortámadás megtörtént. Mint mondta, rendkívül összetett helyzet volt. Akkoriban őt választották meg az év őrének, a Taszáron és Kaposváron szolgáló mintegy nyolcvan biztonsági őr közül. Emlékplakettet és aranyérmet kapott, a díjátadót azonban lefújták: aznap egy houstoni vezető fogadta volna őt, de minden program le lett mondva a támadások miatt. Egyetlen gép sem szállhatott fel Taszárról, sem Amerikából. Az elismerést végül hetekkel később vehette át - a plakett ma is ott díszíti a szobája falát, és, mint mondta, rettenetesen büszke rá.

Szabotázsok és dicséretek



Több olyan eseményt is felidézett, amelyekben a biztonsági őröknek a figyelmét tesztelték. Az amerikai katonák rendszeresen szabotázsokat hajtottak végre: éjjellátó készülékekkel bemásztak a laktanyába, leszerelték az autók kerekeit, marmonkannákat loptak vagy üzemanyagot szívtak le. Ezek kifejezetten arra irányultak, hogy kiderüljön: mennyire éberek a magyar biztonságiak. - Amikor én voltam szolgálatban, mindent megtettem a csapatommal, hogy ezeket megakadályozzuk - emlékezett. Hozzátette: többször tetten is érte őket, és az amerikaiaktól dicséretet kapott, mert az ő műszakjában nem tudtak sikeres szabotázst végrehajtani.

A bázison egyszerre sokféle jármű fordult meg. - Rengeteg Toyota mellett ott voltak az amerikai nagyautók is, például a Hummerek. - Mi biztonságiak, öttonnás Chevrolet Blazerekkel jártunk járőrözni - mesélte.

Tengerészgyalogosok, kiképzés és egy titokzatos bőrönd



Kohulák Tibor elmondta, hogy amikor nagyobb csoport tengerészgyalogos érkezett, a 90-es épületnek nevezett létesítményben képezték ki. Volt, hogy ő talált egy hatalmas, fémzáras, lelakatolt bőröndöt ebben az épületben, a lépcső alatt elrejtve. - Amikor jelentettem az amerikai feletteseknek, olyat még nem láttam: három másodperc alatt kiürült a csarnok, a tengerészgyalogosok tigrisbukfencben ugrottak ki az ablakon, mintha csak filmben lett volna - idézte fel.