Kohulák Tibor mesél élményeiről

1 órája

9/11 napján szolgálatban volt Taszáron, a kitüntetése majdnem odalett

Kaposvár, taszári, Kohulák Tibor, 9/11, bázis, terrortámadás

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások kapcsán kerestük meg Kohulák Tibort. Éppen szolgálatban volt a taszári repülőtéren azon a napon, így nemcsak testközelből élte át a világot megrázó események következményeit, hanem van egy különösen érdekes története is arról, hogyan változtatta meg 9/11 az ő életét és az ő kitüntetésének sorsát.

Kohulák Tibor, a taszári repülőtéren szolgáló biztonsági csoportvezető hét éven át dolgozott a bázison, egészen annak bezárásának napjáig. Úgy fogalmazott: egy könyvet is tudna írni a taszári emlékekről, annyira meghatározó időszak volt számára, és imádott az amerikaiakkal együtt dolgozni.

Kohulák Tibor Taszáron Chevrolet Blazerekkel járőrözött.
Kohulák Tibor Taszáron Chevrolet Blazerekkel járőrözött. Fotó: Kohulák Tibor

 

Szolgálatban volt Taszáron 2001. szeptember 11-én 

Éppen szolgálatban volt, amikor 2001. szeptember 11-én a terrortámadás megtörtént. Mint mondta, rendkívül összetett helyzet volt. Akkoriban őt választották meg az év őrének, a Taszáron és Kaposváron szolgáló mintegy nyolcvan biztonsági őr közül. Emlékplakettet és aranyérmet kapott, a díjátadót azonban lefújták: aznap egy houstoni vezető fogadta volna őt, de minden program le lett mondva a támadások miatt. Egyetlen gép sem szállhatott fel Taszárról, sem Amerikából. Az elismerést végül hetekkel később vehette át  - a plakett ma is ott díszíti a szobája falát, és, mint mondta, rettenetesen büszke rá.

 

Szabotázsok és dicséretek


Több olyan eseményt is felidézett, amelyekben a biztonsági őröknek a figyelmét tesztelték. Az amerikai katonák rendszeresen szabotázsokat hajtottak végre: éjjellátó készülékekkel bemásztak a laktanyába, leszerelték az autók kerekeit, marmonkannákat loptak vagy üzemanyagot szívtak le. Ezek kifejezetten arra irányultak, hogy kiderüljön: mennyire éberek a magyar biztonságiak. - Amikor én voltam szolgálatban, mindent megtettem a csapatommal, hogy ezeket megakadályozzuk - emlékezett. Hozzátette: többször tetten is érte őket, és az amerikaiaktól dicséretet kapott, mert az ő műszakjában nem tudtak sikeres szabotázst végrehajtani.

A bázison egyszerre sokféle jármű fordult meg. - Rengeteg Toyota mellett ott voltak az amerikai nagyautók is, például a Hummerek. - Mi biztonságiak, öttonnás Chevrolet Blazerekkel jártunk járőrözni - mesélte.

 

Tengerészgyalogosok, kiképzés és egy titokzatos bőrönd


Kohulák Tibor elmondta, hogy amikor nagyobb csoport tengerészgyalogos érkezett, a 90-es épületnek nevezett létesítményben képezték ki. Volt, hogy ő talált egy hatalmas, fémzáras, lelakatolt bőröndöt ebben az épületben, a lépcső alatt elrejtve. - Amikor jelentettem az amerikai feletteseknek, olyat még nem láttam: három másodperc alatt kiürült a csarnok, a tengerészgyalogosok tigrisbukfencben ugrottak ki az ablakon, mintha csak filmben lett volna - idézte fel.

Hozzátette: 9/11 után minden még érzékenyebb lett. Ha bárki őrizetlenül hagyott egy csomagot vagy egyéb tárgyat a bázison, azt nagyon szigorúan vették.

Gépóriások mellett.
Gépóriások mellett. Fotó: Kohulák Tibor

Félelem és elővigyázatosság

 

Az amerikaiak rendkívül féltek mindentől, főleg a 9/11 után - fogalmazott. Ha például egy banánon ha csak egy barna pötty volt, már kidobták, nehogy mérgezett legyen. Ugyanez vonatkozott a 20 literes fagylaltos edényekre és a vákuumfóliás élelmiszerekre is: ha csak kicsit sérült a csomagolás, azonnal a szemétbe került.

A terrorcselekmények után sok amerikai katonát hazavezényeltek, a helyükre másokat küldtek – erről szigorú titoktartás mellett, „hétpecsétes titokként” zajlott minden. Az irodájuk Kaposváron, a dombóvári úton konténerekkel voltak körberakva, a bejáratot nyolctonnás teherautó és egy 470 kilós sorompó védte, amelyet két ember kezelt. Kohulák Tibor azt is hozzátette: Oshkosh katonai járművekkel is közlekedtek.

 

Nyelvi akadályok mellett is barátságok szövődtek 


A nyelvi akadályok ellenére a közös munka működött: nem kellett mindenkinek angolul beszélnie a bázison, csoportonként két tolmács segítette a kommunikációt, és a recepción is mindig volt tolmács. Az amerikaiak ráadásul ingyen biztosítottak nyelvoktatást a magyar személyzetnek.
A biztonsági vezető kiemelte, hogy kiváló kapcsolatokat ápolt az amerikaiakkal, és közülük többen a mai napig barátai a közösségi médiában. Elmesélte, hogy a környéken sok gyermek született amerikai édesapáktól. Később a gyermekek hozzájuk vitték a leveleket, hogy juttassák el azokat az apáknak Amerikába.

Lánya, aki akkor még kisgyermek volt, szintén kapott ajándékokat az amerikai kollégáktól - plüssállatokat, játékokat. Emlékszem egy Johnny nevű villanyszerelőre is, akinek minden foga aranyból volt, még a születésnapozásra is meghívtam őt - idézte fel nevetve.

Kohulák Tibor szerint a taszári években nemcsak szigorú biztonsági munka és folyamatos éberség volt, hanem rengeteg élmény, emberi kapcsolat és történet is, amelyek közül sokat ma is élénken őriz.

A biztonsági csoportvezető.
A biztonsági csoportvezető. Fotó: Kohulák Tibor

 

