Tatai Ferencet választották a CiKöSz elnökének

Tatai Ferencet – a barcsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét - választották meg a CiKöSz elnökének, aki közösségi oldalán köszönte meg a bizalmat megválasztóinak, s ígérte meg követőinek, hogy a jövőben is mindenkiért keményen fog dolgozni, az emberek hangját meghallgatja és gondjaikat, reményeiket fogja képviselni.