35 éve történt

Lezárták az utakat, teljesen megbénult a forgalom – se ki, se be a városból

Volt egyszer egy blokád, éppen a 35 évvel ezelőtti őszön. Lezárták a taxisok a kaposvári utakat, se ki, se be a városból.

Kovács Gábor László

A taxis blokád máig vitatott politikai értelmezésű, készült róla film és sok visszaemlékezés. A Somogyi Hírlap archívumából kiderül, hogy zajlott le 1990 október 25-én, Kaposváron.

Így épült fel a blokád: a Füredi úti taxis ellenőrzőpont
Fotó: Gyertyás László

A kaposvári taxis blokád története 

 A kaposvári Húskombinátból aznap reggel 6-kor indult egy kamion, 16 tonna hússal megrakodva. Nem ért el az úti céljáig, mert megbénult a forgalom. 

Fotó: Gyertyás László

  Egy 8 hónapos kismama a kaposvári kórházba igyekezett, de megállni kényszerült. Pécsről is csak rendőri felvezetéssel jutott ki, panaszolta.

 

Fotó: Gyertyás László

 Az iskolapadok foghíjasok voltak, a Bartók Béla Utcai Általános Iskolából 100-an hiányoztak, a zselickislaki és a simonfai diákok nem értek be aznap. 

Fotó: Gyertyás László

A kaposvári kórház dolgozói többnyire gyalog mentek a munkahelyükre, de a mosdósi tüdőgyógyintézetbe igyekvő orvosok személyautóit átengedték a taxisok. 

Fotó: Gyertyás László

Borbola Mihály rendőr alezredes azt javasolta, hogy az áruszállító járműveket engedjék át a tiltakozók, ezután déltől 10 percre megnyitották az utakat. 

Fotó: Gyertyás László

Gyenesei István Balatonföldváron tartott előadást, de csak egy földúton jutott vissza Kaposvárra. A növényvédő állomásnál tiltakozókat felkereste, és beszélgetett velük. 

Fotó: Gyertyás László

 Az SZDSZ kaposvári szervezte közleményt adott ki, ebben jogosnak tartották a „hosszú időn át halogatott, és előkészítés nélkül bevezetett áremelkedést."   

Taxisblokád Kaposváron 1990-ben – retró

Fotók: Gyertyás László

 

Megkerestünk egy kaposvári taxist, aki az események sűrűjében volt aznap. Bóli Attila a Mátyás király utcai útlezárásban vett részt, és emlékei szerint sokan étellel-itallal támogatták őket a közelben lakók közül. Csak a mentőket, rendőröket és a tűzoltókat engedték át a benzin áremelése ellen tiltakozók. 

– Óriási tévedés és fogalmi zavar taxis blokádnak nevezni – jegyezte meg a történtekről. – Országos megmozdulás volt, de csak a taxisok és a fuvarozók voltak képesek arra, hogy összehangoltan lépjenek fel, nekik voltak erre megfelelő kommunikációs csatornáik, mint a CB-készülékek. Az üzemanyagok ára ugyanis mindenkit érintett, nemcsak a taxisokat.       

 

Az Antall-kormány 1990. október 25-én, csütörtökön délután közel 65 százalékos benzináremelést jelentett be, ami azt jelentette, hogy az addigi 36-40 forintról 56-ra emelkedett a normál motorbenzin literenkénti ára. 


2025. szeptember 9-én a Holtankoljak.hu szerint a 95-ös Benzin E10 585 forintba került, míg a Prémium Benzin E10-ért 620 forintot kértek a benzinkutakon. 

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
