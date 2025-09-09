Lezárták az utakat, teljesen megbénult a forgalom – se ki, se be a városból

A taxis blokád máig vitatott politikai értelmezésű, készült róla film és sok visszaemlékezés. A Somogyi Hírlap archívumából kiderül, hogy zajlott le 1990 október 25-én, Kaposváron.

Így épült fel a blokád: a Füredi úti taxis ellenőrzőpont

Fotó: Gyertyás László

A kaposvári taxis blokád története

A kaposvári Húskombinátból aznap reggel 6-kor indult egy kamion, 16 tonna hússal megrakodva. Nem ért el az úti céljáig, mert megbénult a forgalom.

Fotó: Gyertyás László

Egy 8 hónapos kismama a kaposvári kórházba igyekezett, de megállni kényszerült. Pécsről is csak rendőri felvezetéssel jutott ki, panaszolta.

Fotó: Gyertyás László

Az iskolapadok foghíjasok voltak, a Bartók Béla Utcai Általános Iskolából 100-an hiányoztak, a zselickislaki és a simonfai diákok nem értek be aznap.

Fotó: Gyertyás László

A kaposvári kórház dolgozói többnyire gyalog mentek a munkahelyükre, de a mosdósi tüdőgyógyintézetbe igyekvő orvosok személyautóit átengedték a taxisok.

Fotó: Gyertyás László

Borbola Mihály rendőr alezredes azt javasolta, hogy az áruszállító járműveket engedjék át a tiltakozók, ezután déltől 10 percre megnyitották az utakat.

Fotó: Gyertyás László

Gyenesei István Balatonföldváron tartott előadást, de csak egy földúton jutott vissza Kaposvárra. A növényvédő állomásnál tiltakozókat felkereste, és beszélgetett velük.

Fotó: Gyertyás László

Az SZDSZ kaposvári szervezte közleményt adott ki, ebben jogosnak tartották a „hosszú időn át halogatott, és előkészítés nélkül bevezetett áremelkedést."