2 órája
Lezárták az utakat, teljesen megbénult a forgalom – se ki, se be a városból
Volt egyszer egy blokád, éppen a 35 évvel ezelőtti őszön. Lezárták a taxisok a kaposvári utakat, se ki, se be a városból.
A taxis blokád máig vitatott politikai értelmezésű, készült róla film és sok visszaemlékezés. A Somogyi Hírlap archívumából kiderül, hogy zajlott le 1990 október 25-én, Kaposváron.
A kaposvári taxis blokád története
A kaposvári Húskombinátból aznap reggel 6-kor indult egy kamion, 16 tonna hússal megrakodva. Nem ért el az úti céljáig, mert megbénult a forgalom.
Egy 8 hónapos kismama a kaposvári kórházba igyekezett, de megállni kényszerült. Pécsről is csak rendőri felvezetéssel jutott ki, panaszolta.
Az iskolapadok foghíjasok voltak, a Bartók Béla Utcai Általános Iskolából 100-an hiányoztak, a zselickislaki és a simonfai diákok nem értek be aznap.
A kaposvári kórház dolgozói többnyire gyalog mentek a munkahelyükre, de a mosdósi tüdőgyógyintézetbe igyekvő orvosok személyautóit átengedték a taxisok.
Borbola Mihály rendőr alezredes azt javasolta, hogy az áruszállító járműveket engedjék át a tiltakozók, ezután déltől 10 percre megnyitották az utakat.
Gyenesei István Balatonföldváron tartott előadást, de csak egy földúton jutott vissza Kaposvárra. A növényvédő állomásnál tiltakozókat felkereste, és beszélgetett velük.
Az SZDSZ kaposvári szervezte közleményt adott ki, ebben jogosnak tartották a „hosszú időn át halogatott, és előkészítés nélkül bevezetett áremelkedést."
Taxisblokád Kaposváron 1990-ben – retróFotók: Gyertyás László
Megkerestünk egy kaposvári taxist, aki az események sűrűjében volt aznap. Bóli Attila a Mátyás király utcai útlezárásban vett részt, és emlékei szerint sokan étellel-itallal támogatták őket a közelben lakók közül. Csak a mentőket, rendőröket és a tűzoltókat engedték át a benzin áremelése ellen tiltakozók.
– Óriási tévedés és fogalmi zavar taxis blokádnak nevezni – jegyezte meg a történtekről. – Országos megmozdulás volt, de csak a taxisok és a fuvarozók voltak képesek arra, hogy összehangoltan lépjenek fel, nekik voltak erre megfelelő kommunikációs csatornáik, mint a CB-készülékek. Az üzemanyagok ára ugyanis mindenkit érintett, nemcsak a taxisokat.
Az Antall-kormány 1990. október 25-én, csütörtökön délután közel 65 százalékos benzináremelést jelentett be, ami azt jelentette, hogy az addigi 36-40 forintról 56-ra emelkedett a normál motorbenzin literenkénti ára.
2025. szeptember 9-én a Holtankoljak.hu szerint a 95-ös Benzin E10 585 forintba került, míg a Prémium Benzin E10-ért 620 forintot kértek a benzinkutakon.