2 órája
Népünnepély volt a Cseri parkban - veteránautósok találkoztak a Technik Pikniken
Rekordszámú látogatót vonzott a veterán autóbarátok népünnepélye vasárnap a Cseri parkba. A Technik Pikniken elhangzott, hogy csúcsponton van a gyűjtőszenvedély, de az alkatrészek lassan elfogynak.
A Technik piknik fennállásának egyik leglátogatottabb rendezvényét tartották vasárnap délelőtt a kaposvári Cseri parkban évadzáró alkalomként. Ki lehetett tenni a megtelt táblát, mondta elégedetten Punik László főszervező, és a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke.
Technik Piknik a parkban
Egymás mellett sorakoztak a veterán gépcsodák a park füvén.
– Ebből a zöldből ez az egy van az országban, ami üzemképes! – mutatta három Trabantjának egyikét egy idős úr. Az egyik 1961-es gyártási évű , a másik egy kék 600-as 63-as, a legfiatalabb 82-es évjáratú, és cabrio is van közöttük.
– Gyűjtögetjük, javítgatjuk, felújítjuk – mondta a kaposvári Bérdi József. – A Trabant egyszerű, ésszerű, sokat kibíró, igénytelen jármű, de szerethető. Még az apámnak is Trabantja volt. Már nyugdíjas vagyok, de mivel esztergályos a szakmám, sok barátom lakatos és autószerelő, így összedolgozunk.
1997-ig Nagyatádon szolgált mint rendőrségi jármű egy 12 személyes busz, ezután vette meg a barcsi Burián Béla. A régi járművek szeretete mindig is élt benne, autószerelőként kezdte 1971-ben, és máig megmaradt a szenvedély a régi autók iránt.
A katonai holmikat, motorkerékpár alkatrészeket, a régi szocialista járművek tartozékait és rendszámtáblákat keresik a legjobban, mondta egy árus, aki kipakolta portékáját a parkban. Saját gyűjtemények felszámolása alapján vagy cserebere útján jutnak új tárgyakhoz.
Időutazás a javából
A dombóváriak is eljöttek 14-15 autóval, leste az érkezőket fél szemmel Sebestyén Kriszitán, Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke, aki szerint nívós rendezvényt hoztak össze. Az egyesület 80 tagot számlál.
Technik Piknik, a veterán autóbarátok népünnepélyeFotók: Lang Róbert
– Nagyon népszerű, mondhatni Somogyban a csúcspontját éli a régi autók iránti gyűjtőszenvedély – mondta Sebestyén Krisztián. – Sok embert vonz, mert időutazás, belekóstolhatunk a 60-as, 70-es évek levegőjébe. A költségek azonban emelkednek, elkopnak az alkatrészek, elfogytak a padlásról, egyre nehezebb beszerezni, sok már a MÉH-telepen végezte.
Az elnök egy 1970-es évjáratú Fiat 500-as büszke tulajdonosa, a patinás állapotú autót nem akarja lefényezni sem, mert így szeretné megőrizni a jövőnek.