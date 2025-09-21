Népünnepély volt a Cseri parkban - veteránautósok találkoztak a Technik Pikniken

A Technik piknik fennállásának egyik leglátogatottabb rendezvényét tartották vasárnap délelőtt a kaposvári Cseri parkban évadzáró alkalomként. Ki lehetett tenni a megtelt táblát, mondta elégedetten Punik László főszervező, és a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke.

A Technik Piknik összehozza a barátokat Fotó: Lang Róbert

Technik Piknik a parkban

Egymás mellett sorakoztak a veterán gépcsodák a park füvén.

A legfiatalabbak és a legidősebbek is jól szórakoztak

– Ebből a zöldből ez az egy van az országban, ami üzemképes! – mutatta három Trabantjának egyikét egy idős úr. Az egyik 1961-es gyártási évű , a másik egy kék 600-as 63-as, a legfiatalabb 82-es évjáratú, és cabrio is van közöttük.

– Gyűjtögetjük, javítgatjuk, felújítjuk – mondta a kaposvári Bérdi József. – A Trabant egyszerű, ésszerű, sokat kibíró, igénytelen jármű, de szerethető. Még az apámnak is Trabantja volt. Már nyugdíjas vagyok, de mivel esztergályos a szakmám, sok barátom lakatos és autószerelő, így összedolgozunk.

Mindenki elfér az úton

1997-ig Nagyatádon szolgált mint rendőrségi jármű egy 12 személyes busz, ezután vette meg a barcsi Burián Béla. A régi járművek szeretete mindig is élt benne, autószerelőként kezdte 1971-ben, és máig megmaradt a szenvedély a régi autók iránt.

Nyílik a motorháztető

A katonai holmikat, motorkerékpár alkatrészeket, a régi szocialista járművek tartozékait és rendszámtáblákat keresik a legjobban, mondta egy árus, aki kipakolta portékáját a parkban. Saját gyűjtemények felszámolása alapján vagy cserebere útján jutnak új tárgyakhoz.

Régi rendszámtáblából van bőven

Időutazás a javából

A dombóváriak is eljöttek 14-15 autóval, leste az érkezőket fél szemmel Sebestyén Kriszitán, Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke, aki szerint nívós rendezvényt hoztak össze. Az egyesület 80 tagot számlál.