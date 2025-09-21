szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

8 órája

Népünnepély volt a Cseri parkban - veteránautósok találkoztak a Technik Pikniken

Címkék#rendezvény#Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete#Technik Pikniken#szeretet#alkatrész

Rekordszámú látogatót vonzott a veterán autóbarátok népünnepélye vasárnap a Cseri parkba. A Technik Pikniken elhangzott, hogy csúcsponton van a gyűjtőszenvedély, de az alkatrészek lassan elfogynak.

Kovács Gábor László

A Technik piknik fennállásának egyik leglátogatottabb rendezvényét tartották vasárnap délelőtt a kaposvári Cseri parkban évadzáró alkalomként. Ki lehetett tenni a megtelt táblát, mondta elégedetten Punik László főszervező, és a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke. 

A Technik Piknik összehozza a barátokat Fotó: Lang Róbert
A Technik Piknik összehozza a barátokat Fotó: Lang Róbert

Technik Piknik a parkban

Egymás mellett sorakoztak a veterán gépcsodák a park füvén. 

A legfiatalabbak és a legidősebbek is jól szórakoztak
A legfiatalabbak és a legidősebbek is jól szórakoztak

 

– Ebből a zöldből ez az egy van az országban, ami üzemképes! – mutatta három Trabantjának egyikét egy idős úr. Az egyik 1961-es gyártási évű , a másik egy kék 600-as 63-as,  a legfiatalabb 82-es évjáratú, és cabrio is van közöttük.   

– Gyűjtögetjük, javítgatjuk, felújítjuk – mondta a kaposvári Bérdi József. – A Trabant egyszerű, ésszerű, sokat kibíró, igénytelen jármű, de szerethető. Még az apámnak is Trabantja volt.  Már nyugdíjas vagyok, de mivel esztergályos a szakmám, sok barátom lakatos és autószerelő, így összedolgozunk.

Mindenki elfér az úton
Mindenki elfér az úton

 

1997-ig Nagyatádon szolgált mint rendőrségi jármű egy 12 személyes busz, ezután vette meg a barcsi Burián Béla. A régi járművek szeretete mindig is élt benne, autószerelőként kezdte 1971-ben, és máig megmaradt a szenvedély a régi autók iránt. 

Nyílik a motorháztető
Nyílik a motorháztető

A katonai holmikat,  motorkerékpár alkatrészeket, a régi szocialista járművek tartozékait és  rendszámtáblákat keresik a legjobban, mondta egy árus, aki kipakolta portékáját a parkban. Saját gyűjtemények felszámolása alapján vagy cserebere útján jutnak új tárgyakhoz.

Régi rendszámtáblából van bőven
Régi rendszámtáblából van bőven

 Időutazás a javából 

A dombóváriak is eljöttek 14-15 autóval, leste az érkezőket fél szemmel Sebestyén Kriszitán, Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete elnöke, aki szerint nívós rendezvényt hoztak össze. Az egyesület 80 tagot számlál. 

Technik Piknik, a veterán autóbarátok népünnepélye

Fotók: Lang Róbert

 

– Nagyon népszerű, mondhatni Somogyban a csúcspontját éli a régi autók iránti gyűjtőszenvedély – mondta Sebestyén Krisztián. – Sok embert vonz, mert időutazás, belekóstolhatunk a 60-as, 70-es évek levegőjébe. A költségek azonban emelkednek, elkopnak az alkatrészek, elfogytak a padlásról, egyre nehezebb beszerezni, sok már a MÉH-telepen végezte. 

Az elnök egy 1970-es évjáratú Fiat 500-as büszke tulajdonosa, a patinás állapotú autót nem akarja lefényezni sem, mert így szeretné megőrizni a jövőnek.   

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu