Plüssmackók életét mentheted meg Kaposváron

A gyerekek barátságos, vidám környezetben találkozhatnak az orvosokkal és mentősökkel, miközben játékosan ismerik meg testük működését. A szombaton 9.00 órakor kezdődő programon a legkisebbek pecsétgyűjtéssel teljesíthetik az állomásokat, ahol játékosan ismerkednek meg az orvosok világával a Teddy Maci kórházban, megtanulják felismerni az egészségre káros termékeket, bepillantást nyerhetnek az újraélesztés rejtelmeibe, valamint tematikus sportpályán különböző kihívásokat teljesíthetnek a kaposvári Polgárok Házában. Sőt, akár saját plüssmackóikat is meggyógyíthatják.

Teddy macit műthetnek a gyerekek

Fotó: Shutterstock

Teddy maci kórház a gyerekeknek vizsgálatok a felnőtteknek

A felnőtteket edukatív tartalmakkal várják a szervezők, többek között a helyes emlővizsgálat elsajátításával, a háztartásban előforduló káros anyagok felismerésével, az újraélesztés gyakorlásával és a mentőhívás helyes módjával. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.