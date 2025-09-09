szeptember 9., kedd

Egészséges Kaposvár

1 órája

Plüssmackók életét mentheted meg Kaposváron

Címkék#Kaposvár#sportpálya#orvos

Különleges program várja a gyerekeket Kaposváron, a Polgárok Házában, szombaton. Az I. Kaposvári Családi Napon a Teddy Maci Kórház jóvoltából plüssmackót műthetnek a résztvevők.

Klein Péter Nándor

A gyerekek barátságos, vidám környezetben találkozhatnak az orvosokkal és mentősökkel, miközben játékosan ismerik meg testük működését. A szombaton 9.00 órakor kezdődő programon a legkisebbek pecsétgyűjtéssel teljesíthetik az állomásokat, ahol játékosan ismerkednek meg az orvosok világával a Teddy Maci kórházban, megtanulják felismerni az egészségre káros termékeket, bepillantást nyerhetnek az újraélesztés rejtelmeibe, valamint tematikus sportpályán különböző kihívásokat teljesíthetnek a kaposvári Polgárok Házában. Sőt, akár saját plüssmackóikat is meggyógyíthatják. 

Teddy macit műthetnek a gyerekek
Teddy macit műthetnek a gyerekek
Fotó: Shutterstock

Teddy maci kórház a gyerekeknek vizsgálatok a felnőtteknek

A felnőtteket edukatív tartalmakkal várják a szervezők, többek között a helyes emlővizsgálat elsajátításával, a háztartásban előforduló káros anyagok felismerésével, az újraélesztés gyakorlásával és a mentőhívás helyes módjával. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött

 

