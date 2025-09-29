1 órája
Esélyt adnak a tehetségnek: 25. születésnapját ünnepli az Arany János Program
25. születésnapját ünnepli az Arany János Tehetséggondozó Program. Kaposváron már 600 diáknak adott továbbtanulási lehetőséget a tehetséggondozó program.
A tehetséggondozó program diákjai is felléptek az ünnepi műsoron
Fotó: Lang Róbert
Negyed évszázados lett az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP), ami egy országos, állami támogatású középiskolai program, amely a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok esélyteremtését és sikeres felsőfokú továbbtanulását célozza meg. Az évforduló alkalmával a Táncsics Mihály Gimnáziumban tartottak ünnepi műsort.
Több, mint 600 diák vehetett részt a tehetséggondozó programban
A Táncsics Mihály Gimnáziumban tartott ünnepségen Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte, mekkora erőlelépés volt annak idején 2000-ben, amikor a program megalakításakor egy kaposvári iskola is alapítótaggént kapcsolódhatott a projekthez. A városvezető elmondta: rendkívüli öröm számára, hogy Somogyban nem marad támogatás nélkül egyetlen tehetség sem hátrányos helyezte miatt.
Sipos Imre, Köznevelésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az AJTP sikere abban rejlik, hogy bár egy országos kezdeményezés, mégis a helyi szervezetek, a helyi iskolák, a helyi tanárok munkája az, ami esélyt tudni az azt megérdemlő tehetségeknek.
Esélyt adnak a tehetségnek: 25. születésnapját ünnepli az Arany János ProgramFotók: Lang Róbert