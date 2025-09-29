szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Tehetséges diákok

1 órája

Esélyt adnak a tehetségnek: 25. születésnapját ünnepli az Arany János Program

Címkék#esély#tehetséggondozó program#Szita Károly#Táncsics Mihály Gimnáziumban#AJTP#ünnepség#államtitkár

25. születésnapját ünnepli az Arany János Tehetséggondozó Program. Kaposváron már 600 diáknak adott továbbtanulási lehetőséget a tehetséggondozó program.

Dombi Regina
A tehetséggondozó program diákjai is felléptek az ünnepi műsoron

Fotó: Lang Róbert

Negyed évszázados lett az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP), ami egy országos, állami támogatású középiskolai program, amely a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok esélyteremtését és sikeres felsőfokú továbbtanulását célozza meg. Az évforduló alkalmával a Táncsics Mihály Gimnáziumban tartottak ünnepi műsort.

tehetséggondozó program
A tehetséggondozó program esélyt teremt
Fotó: Lang Róbert

Több, mint 600 diák vehetett részt a tehetséggondozó programban

A Táncsics Mihály Gimnáziumban tartott ünnepségen Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte, mekkora erőlelépés volt annak idején 2000-ben, amikor a program megalakításakor egy kaposvári iskola is alapítótaggént kapcsolódhatott a projekthez. A városvezető elmondta: rendkívüli öröm számára, hogy Somogyban nem marad támogatás nélkül egyetlen tehetség sem hátrányos helyezte miatt. 

A tehetségek esélyteremtését a városvezető és a köznevelési államtitkár is támogatja
Fotó: Lang Róbert

Sipos Imre, Köznevelésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az AJTP sikere abban rejlik, hogy bár egy országos kezdeményezés, mégis a helyi szervezetek, a helyi iskolák, a helyi tanárok munkája az, ami esélyt tudni az azt megérdemlő tehetségeknek. 

Fotók: Lang Róbert

 

 

