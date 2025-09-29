Esélyt adnak a tehetségnek: 25. születésnapját ünnepli az Arany János Program

Negyed évszázados lett az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP), ami egy országos, állami támogatású középiskolai program, amely a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok esélyteremtését és sikeres felsőfokú továbbtanulását célozza meg. Az évforduló alkalmával a Táncsics Mihály Gimnáziumban tartottak ünnepi műsort.

A tehetséggondozó program esélyt teremt

Fotó: Lang Róbert

Több, mint 600 diák vehetett részt a tehetséggondozó programban

A Táncsics Mihály Gimnáziumban tartott ünnepségen Szita Károly Kaposvár polgármestere kiemelte, mekkora erőlelépés volt annak idején 2000-ben, amikor a program megalakításakor egy kaposvári iskola is alapítótaggént kapcsolódhatott a projekthez. A városvezető elmondta: rendkívüli öröm számára, hogy Somogyban nem marad támogatás nélkül egyetlen tehetség sem hátrányos helyezte miatt.

A tehetségek esélyteremtését a városvezető és a köznevelési államtitkár is támogatja

Fotó: Lang Róbert

Sipos Imre, Köznevelésért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy az AJTP sikere abban rejlik, hogy bár egy országos kezdeményezés, mégis a helyi szervezetek, a helyi iskolák, a helyi tanárok munkája az, ami esélyt tudni az azt megérdemlő tehetségeknek.