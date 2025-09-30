3 órája
Így veszíthetsz el 10 millió forintot két perc alatt – rendőrnek adták ki magukat a telefonos csalók
Újabb elképesztő eset történt. Rendőrnek adták ki magukat a telefonos csalók, sajnos, ismét sikerrel jártak.
Fotó: Halfpoint
A megnyerő modorú ismeretlenek rávettek egy nőt, hogy „veszélyben lévő” pénzét egy általuk megadott biztonságos számlára utalja el – rendőrnek adták ki magukat a telefonos csalók.
Számla, utalás, telefonos csalók, akció - BRFK alkalmazottként mutatkoztak be
Egy szekszárdi nő tett feljelentést a napokban ismeretlen tettesek ellen, akik rávették, hogy a számlájáról biztonságos helyre utalja el 10 millió forintját, írta a police.hu. Sajnos ismét sikerrel jártak azok az ismeretlen csalók, akik a BRFK alkalmazottjaként bemutatkozva hívtak fel telefonon egy gyanútlan nőt. Megnyerő és szakszerűnek tűnő kommunikációval rávették, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben. Az „akció” alatt folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták.
A tőrbe csalt nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget.
Sokan még mindig hiszékenyek
– Sajnos, sok az internetes csalás és még mindig nagyon hiszékenyek az emberek – közölte kérdésünkre kedden Poór Gyula, az Országos Polgárőrszövetség (OPSZ), a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke. – Se bank, se hatóság nem kér olyat telefonon, hogy valaki a magánbankszámlájáról utaljon át pénzt a hivataloknak.
Az elnöke azt tanácsolta: ha felvesszük a telefont, kérjük meg az illetőt, hogy visszahívhassuk a magát rendőrnek, banki ügyintézőnek kiadó személyt. Ha ugyanis hivatalos telefonszámról jön a hívás, akkor az egy tudakozói telefonnal két perc alatt kideríthető. Poór Gyula kiemelte: döntő, hogy a lakosság mindig tartsa be a rendőrség és a bankok biztonsági tanácsait.
– Az interneten most is rengeteg megtévesztő tájékoztató, e-mail kering különféle közigazgatási bírságokról, vagy épp kifizetetlen, elmaradt számlákról, ami nem fedi a valóságot – jegyezte meg. – Nagyon fontos, hogy senki ne dőljön be a csalásoknak.
Poór Gyula rámutatott: ezen a téren is lényeges a megelőzés. Az OPSZ-nél a kiber bűnözés elleni program már két éve zajlik és Somogyban is szerveztek előadást az idősebbeknek.
TOP csalási módszerek, ezt mentsd le későbbre hogy felismerd az átveréseket
Az internet világában szinte állandóan jelen van a megtévesztés veszélye. A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják becsapni az embereket, legyen szó telefonos hívásokról, SMS-ekről, hamis e-mailekről vagy közösségi média üzenetekről.
Ciklikusan váltakozó intenzitással, de szinte mindig jelen vannak a csalók az interneten. Az sem meglepő ha bankok, állami adóhatóságok, vagy akár egy régi ismerősünk bőrébe bújva adják ki magukat, ezzel megtévesztve a gyanútlan embereket.
Soha ne adja ki ismeretleneknek
Fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetési módszereket és ne dőljön be a csalóknak, ezért a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai a kiberpajzs.hu segítségével óvatosságra intik a vásárlókat!
- Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezt fontos észben tartani!
- Ha Öntől vásárolnak, akkor legyen gyanús, ha a bankszámlaszámán kívül bármilyen más adatot is kérnek!
- Ne tévessze meg, hogy a vásárolni szándékozó egy csomagszállító szolgálat linkjét küldi meg! Ott bizonyosan nem kérik el a személyes és banki adatait!
- Ha üzenetben kap átirányító linket, ellenőrizze, hogy nem egy áloldalról van-e szó! Inkább lépjen ki, és vegye fel a szokásos csatornán a kapcsolatot a bankjával!
- Soha ne adja ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen, se üzenetben a bankkártyája adatait, a háromjegyű, biztonsági CVC-kódot, a PIN-kódját, illetve netbankja belépési adatait!