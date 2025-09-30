Így veszíthetsz el 10 millió forintot két perc alatt – rendőrnek adták ki magukat a telefonos csalók

A megnyerő modorú ismeretlenek rávettek egy nőt, hogy „veszélyben lévő” pénzét egy általuk megadott biztonságos számlára utalja el – rendőrnek adták ki magukat a telefonos csalók.

Rendőrnek adták ki magukat a telefonos csalók

Számla, utalás, telefonos csalók, akció - BRFK alkalmazottként mutatkoztak be

Egy szekszárdi nő tett feljelentést a napokban ismeretlen tettesek ellen, akik rávették, hogy a számlájáról biztonságos helyre utalja el 10 millió forintját, írta a police.hu. Sajnos ismét sikerrel jártak azok az ismeretlen csalók, akik a BRFK alkalmazottjaként bemutatkozva hívtak fel telefonon egy gyanútlan nőt. Megnyerő és szakszerűnek tűnő kommunikációval rávették, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben. Az „akció” alatt folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták.

A tőrbe csalt nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget.

Sokan még mindig hiszékenyek

– Sajnos, sok az internetes csalás és még mindig nagyon hiszékenyek az emberek – közölte kérdésünkre kedden Poór Gyula, az Országos Polgárőrszövetség (OPSZ), a Somogy Vármegyei Polgárőrszövetség elnöke. – Se bank, se hatóság nem kér olyat telefonon, hogy valaki a magánbankszámlájáról utaljon át pénzt a hivataloknak.

Az elnöke azt tanácsolta: ha felvesszük a telefont, kérjük meg az illetőt, hogy visszahívhassuk a magát rendőrnek, banki ügyintézőnek kiadó személyt. Ha ugyanis hivatalos telefonszámról jön a hívás, akkor az egy tudakozói telefonnal két perc alatt kideríthető. Poór Gyula kiemelte: döntő, hogy a lakosság mindig tartsa be a rendőrség és a bankok biztonsági tanácsait.

– Az interneten most is rengeteg megtévesztő tájékoztató, e-mail kering különféle közigazgatási bírságokról, vagy épp kifizetetlen, elmaradt számlákról, ami nem fedi a valóságot – jegyezte meg. – Nagyon fontos, hogy senki ne dőljön be a csalásoknak.

Poór Gyula rámutatott: ezen a téren is lényeges a megelőzés. Az OPSZ-nél a kiber bűnözés elleni program már két éve zajlik és Somogyban is szerveztek előadást az idősebbeknek.

