Leállás

2 órája

Órákon át nem lesz internet a Balaton partján, érdemes rá felkészülni

Címkék#munkálatok#Balaton#szolgáltatáskiesés#internet

Nem tudnak majd internetezni és tévézni Somogy három településén sem. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is.

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint szeptember 9-én, keddre virradó éjszaka hálózat-korszerűsítést végez Látrány település egyes részein. A munkálatok éjféltől hajnali 4 óráig tartanak, az időszak alatt időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. A tervezett üzemidő kiesés maximális ideje négy óra.

Telekom
A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is.
Fotó: Perfect Wave / Forrás: Shutterstock

Kedden reggel nyolctól szeptember 10. 18:00-ig: Balatonfenyves, Fonyód települések egyes részein szintén időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. A tervezett üzemidő kiesés maximális ideje itt összesen 300 perc, vagyis öt óra.

Ezeket a Telekom-szolgáltatásokat érinti a szolgáltatáskiesés

A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásunk szünetelése várható.

Amennyiben a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatás kimaradása, a Telekom azt javasolja, hogy a digitális elosztóval rendelkező ügyfelek indítsák újra a készüléküket. Ha ez nem oldja meg a problémát, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati szám áll az ügyfelek rendelkezésére.

A Telekom elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, és köszöni ügyfelei megértését.

 

