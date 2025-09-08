52 perce
Órákon át nem lesz internet a Balaton partján, érdemes rá felkészülni
Nem tudnak majd internetezni és tévézni Somogy három településén sem. A Magyar Telekom hálózatfejlesztési munkálatai miatt szünetelhet több szolgáltatás is.
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint szeptember 9-én, keddre virradó éjszaka hálózat-korszerűsítést végez Látrány település egyes részein. A munkálatok éjféltől hajnali 4 óráig tartanak, az időszak alatt időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. A tervezett üzemidő kiesés maximális ideje négy óra.
Kedden reggel nyolctól szeptember 10. 18:00-ig: Balatonfenyves, Fonyód települések egyes részein szintén időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő. A tervezett üzemidő kiesés maximális ideje itt összesen 300 perc, vagyis öt óra.
Ezeket a Telekom-szolgáltatásokat érinti a szolgáltatáskiesés
A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásunk szünetelése várható.
Amennyiben a megadott időszakon túl is fennáll a szolgáltatás kimaradása, a Telekom azt javasolja, hogy a digitális elosztóval rendelkező ügyfelek indítsák újra a készüléküket. Ha ez nem oldja meg a problémát, a 1414-es, díjmentesen hívható ügyfélszolgálati szám áll az ügyfelek rendelkezésére.
A Telekom elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, és köszöni ügyfelei megértését.