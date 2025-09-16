szeptember 16., kedd

Ezeken a településeken leáll a Telekom néhány szolgáltatása egy időre

A Somogyi falvakat is érinti az országos telekommunikációs cég, hálózatfejlesztése keretein belüli szakadozás. A Telekom leállása rövidtávon okozhat leállásokat de hosszútvon biztos hálozati kapcsolatot kapunk cserébe.

Mócza Dániel

A hálózat korszerűsítés miatt több napon keresztül a Telekom leállásával is számolnunk kell internet, tévé és telefon terén a Somogy vármegyében is, hívta fel a figyelmet a szolgáltató a hivatalos oldalán. Nagyszabású program kezdődik a vidéki internetezőkért. Augusztustól indult a Gigabit Magyarország Program, amellyel a kormány azokba a vidéki járásokba is elviszi a szélessávú internetet, ahol ma még hiányos a 4G és az 5G lefedettség is. Emiatt a hirtelen megnövekedett hálózati terhelést is kénytelen a cég ellensúlyozni, ezért hálózatfejlesztést hajtanak vége.  A Telekom karbantartás keretében új eszközöket üzemel be, ami átmenetileg szolgáltatás kieséssel járhat az alábbi somogyi településeken. 

Képünk illusztráció! Egy elerodálodott eszköz is képes nagy galibát okozni, ezért is lesz telekom leállás, hogy az elhasznált eszközöket is kicseréljék.
Képünk illusztráció!
 Egy elerodálódott eszköz is képes nagy galibát okozni, ezért is lesz Telekom leállás, hogy az elhasznált eszközöket is kicseréljék
Fotó: Shutterstock

Az alábbi településeken várható a Telekom leállása egy rövid időre

  • Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez az alábbi időpontokban és helyszínen:
    2025. október 01. 04:00 és 07:00 között: Alsóbogát,  Babócsa, Balatonberény, Balatonboglár, Balatongyörök, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonvilágos, Baté, Berzence, Bolhó, Böhönye, Háromfa, Kisgyalán, Látrány, Mosdós, Nagyberki, Rinyaújnép, Segesd, Somogygeszti, Tárnok települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc) 
    A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásunk szünetelése várható.

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is a Telekom szolgáltatásában üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

 

 

