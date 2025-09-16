Ezeken a településeken leáll a Telekom néhány szolgáltatása egy időre

A hálózat korszerűsítés miatt több napon keresztül a Telekom leállásával is számolnunk kell internet, tévé és telefon terén a Somogy vármegyében is, hívta fel a figyelmet a szolgáltató a hivatalos oldalán. Nagyszabású program kezdődik a vidéki internetezőkért. Augusztustól indult a Gigabit Magyarország Program, amellyel a kormány azokba a vidéki járásokba is elviszi a szélessávú internetet, ahol ma még hiányos a 4G és az 5G lefedettség is. Emiatt a hirtelen megnövekedett hálózati terhelést is kénytelen a cég ellensúlyozni, ezért hálózatfejlesztést hajtanak vége. A Telekom karbantartás keretében új eszközöket üzemel be, ami átmenetileg szolgáltatás kieséssel járhat az alábbi somogyi településeken.

Egy elerodálódott eszköz is képes nagy galibát okozni, ezért is lesz Telekom leállás, hogy az elhasznált eszközöket is kicseréljék

Az alábbi településeken várható a Telekom leállása egy rövid időre

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez az alábbi időpontokban és helyszínen:

2025. október 01. 04:00 és 07:00 között: Alsóbogát, Babócsa, Balatonberény, Balatonboglár, Balatongyörök, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonvilágos, Baté, Berzence, Bolhó, Böhönye, Háromfa, Kisgyalán, Látrány, Mosdós, Nagyberki, Rinyaújnép, Segesd, Somogygeszti, Tárnok települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)

A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásunk szünetelése várható.