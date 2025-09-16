11 perce
Ezeken a településeken leáll a Telekom néhány szolgáltatása egy időre
A Somogyi falvakat is érinti az országos telekommunikációs cég, hálózatfejlesztése keretein belüli szakadozás. A Telekom leállása rövidtávon okozhat leállásokat de hosszútvon biztos hálozati kapcsolatot kapunk cserébe.
A hálózat korszerűsítés miatt több napon keresztül a Telekom leállásával is számolnunk kell internet, tévé és telefon terén a Somogy vármegyében is, hívta fel a figyelmet a szolgáltató a hivatalos oldalán. Nagyszabású program kezdődik a vidéki internetezőkért. Augusztustól indult a Gigabit Magyarország Program, amellyel a kormány azokba a vidéki járásokba is elviszi a szélessávú internetet, ahol ma még hiányos a 4G és az 5G lefedettség is. Emiatt a hirtelen megnövekedett hálózati terhelést is kénytelen a cég ellensúlyozni, ezért hálózatfejlesztést hajtanak vége. A Telekom karbantartás keretében új eszközöket üzemel be, ami átmenetileg szolgáltatás kieséssel járhat az alábbi somogyi településeken.
Az alábbi településeken várható a Telekom leállása egy rövid időre
- Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez az alábbi időpontokban és helyszínen:
2025. október 01. 04:00 és 07:00 között: Alsóbogát, Babócsa, Balatonberény, Balatonboglár, Balatongyörök, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd, Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Balatonvilágos, Baté, Berzence, Bolhó, Böhönye, Háromfa, Kisgyalán, Látrány, Mosdós, Nagyberki, Rinyaújnép, Segesd, Somogygeszti, Tárnok települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)
A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatásunk szünetelése várható.
Amennyiben a jelzett időszakokon túl is a Telekom szolgáltatásában üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!