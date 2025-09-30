40 perce
Téli gumi: csak ezeket ne! Még gokartfalnak sem venné meg senki az ilyen abroncsot – erre figyelj választásnál
Olcsó ne legyen, kínai ne legyen és lehetőleg vagy az alsó közép vagy a felső közép kategóriából válassz. Téli gumis kérdés és itt vannak a válaszok.
Érdemes elgondolkodni a téli gumi váltáson
Fotó: Denes Martonfai
A csillagászati ősz már el is kezdődött, a hétvégén pedig már a bőrünkön is érezhettük az évszakos lehűlés hatását. Bár az okosak azt mondják, téli gumira abban az esetben érdemes váltani, amikor tartósan 7 Celsius fok alá esik a hőmérséklet, nem árt azonban már most felkészülni a téli időre. Mikor kell felszerelni a téli abroncsokat és mit érdemes választani? Vajon a négy évszakos gumi is jó választás lehet?
Mikor kell téli gumira váltani?
A „nagykönyv" szerint a hőmérséklet az, ami meghatározza mikor érdemes téli gumira váltani. A szakemberek szerint azonban nem feltétlenül az a legjobb döntés, ha kivárjuk a tartós hideget. A téli abroncsot ugyanis nem a hó miatt érdemes felszereltetni, a csapadékos hűvös időben is nagyobb stabilitást, rövidebb fékutat kínálnak, mint nyári társaik.
– Az, hogy mikor rakassuk fel a téli gumit leginkább attól függ, hogy ki, mikor és hogyan használja az autót. Azoknak, akik mondjuk hajnalban indulnak dolgozni és az esti órákban érnek haza, és a két időpont között nem hatják huzamosabb ideig az autót – kvázi nem egész nap vezetnek – fel lehet már rakatni a téli gumit, mivel vannak már olyan hidegek ebben az időszakban, hogy indokolt lehet. Azonban azoknak, aki még mindig nagy távolságokat tesznek meg az autóval, vagy sokat autópályáznak semmiképp sem javaslom, nekik még túl korai lenne a váltás – mondta el Király Béla, barcsi abroncsszerelő.
Milyen téli gumit érdemes vásárolni?
- Király Béla – a legtöbb gumiabroncs szerelőhöz hasonlóan – nem kíván konkrét márkákat megnevezni sem abból mit vegyen, sem abból hogy mit ne vegyen az ember. – Mivel nem tartom minden gyártó abroncsát, így nem lenne korrekt, ha ezt és azt emelném ki. A saját tapasztalásaimból kifolyólag azt biztosan állíthatom, hogy a kínai gyártmányok nem jók. Nagyon korlátozott a tudásuk, egyszerűen nem tudják utolérni a nagy, sok éves tapasztalattal rendelkező gyártókat – tette hozzá a gumiabroncs szerelő.
– Dél-Somogyban mi a legtöbbet az alsó közép vagy felső közép kategóriájú abroncsokból értékesítünk, ezek mennek a legjobban a piacon. Nem érdemes játszani a gumiabroncsokkal, hosszú távon sokkal nagyobb kárt tudnak okozni, ha nem a megfelelő minőséget választjuk – mondta el Király Béla.
Megéri a használt gumi?
- A barcsi gumiabroncs szerelő műhelyében is foglalkozik használt gumi értékesítéssel, de kizárólag olyannal foglalkozik, amit ő maga szervizelt korábban. – Én azt mondom lehet használt gumit vásárolni, de nagyon oda kell rá figyelni milyen az az abroncs. Egy gumiról a szakavatott ember – de sok esetben egy szemfüles tulajdonos is – pillanatok alatt megmondja, hogy az a gumi selejt-e vagy még használható valamire. Hogy mennyit és milyen úton volt használva, hogy volt tárolva és a többi. Gumiabroncs esetén a hivatalos adat az, hogy 10 év után már nem érdemes őket használni. Nos, ez a tíz év lehet nyolc is, főleg téli gumi esetén, akár még kevesebb is, a használattól függően – hívta fel rá a figyelmet Király Béla.
Ki jár jól a négy évszakos gumival?
- A dél-somogyi abroncs műhelyben is egyre többet értékesítenek a négy évszakos gumikból, ám az abroncs szerelő véleménye szerint, az sem való mindenkinek. – Azok az autótulajdonosok, akik évente maximum 8-10 000 kilométert autóznak, regionális vagy helyben járnak vele, érdemes elgondolkozni a négy évszakos gumi használatán. Akik azonban autópályáznak, és mondjuk Németországba járnak dolgozni – még ha engedélyezett is a használata – nem érdemes rá beruházni, hiszen a használatból eredőleg nem biztos, hogy adott évszakban még olyan állapotban lesz a gumi, hogy azzal közlekedni lehessen. Időseknek, aki boltba járnak vagy orvoshoz pár alkalommal a hónapban javaslom, de hosszú távon, sok kilómétert megtevőknek semmiképp.
Király Béla szerint, aki a négy évszakos gumi mellett dönt, ne akarjon spórolni. – Nem szabad az olcsót választani, semmiképp se ezen spóroljunk. Ha már mindenképpen meg akarunk úszni egy cserét, akkor legalább az az egy keréktípus legyen megfelelő. És ami a legfontosabb, és ezt sokan nem veszik komolyan 10 000 kilométerként tessék átnézetni azokat a gumikat, a centírózás semmilyen keréknek sem árt. Így tessék legurulni a szerelőhöz, aki kiméri, átnézi, amit kell és már lehet is tovább gurulni – tette hozzá a szakember.