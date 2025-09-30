Téli gumi: csak ezeket ne! Még gokartfalnak sem venné meg senki az ilyen abroncsot – erre figyelj választásnál

A csillagászati ősz már el is kezdődött, a hétvégén pedig már a bőrünkön is érezhettük az évszakos lehűlés hatását. Bár az okosak azt mondják, téli gumira abban az esetben érdemes váltani, amikor tartósan 7 Celsius fok alá esik a hőmérséklet, nem árt azonban már most felkészülni a téli időre. Mikor kell felszerelni a téli abroncsokat és mit érdemes választani? Vajon a négy évszakos gumi is jó választás lehet?

A téli gumit az még semmiképp se rakassa fel, aki egész nap úton van

Forrás: MW

Mikor kell téli gumira váltani?

A „nagykönyv" szerint a hőmérséklet az, ami meghatározza mikor érdemes téli gumira váltani. A szakemberek szerint azonban nem feltétlenül az a legjobb döntés, ha kivárjuk a tartós hideget. A téli abroncsot ugyanis nem a hó miatt érdemes felszereltetni, a csapadékos hűvös időben is nagyobb stabilitást, rövidebb fékutat kínálnak, mint nyári társaik.

– Az, hogy mikor rakassuk fel a téli gumit leginkább attól függ, hogy ki, mikor és hogyan használja az autót. Azoknak, akik mondjuk hajnalban indulnak dolgozni és az esti órákban érnek haza, és a két időpont között nem hatják huzamosabb ideig az autót – kvázi nem egész nap vezetnek – fel lehet már rakatni a téli gumit, mivel vannak már olyan hidegek ebben az időszakban, hogy indokolt lehet. Azonban azoknak, aki még mindig nagy távolságokat tesznek meg az autóval, vagy sokat autópályáznak semmiképp sem javaslom, nekik még túl korai lenne a váltás – mondta el Király Béla, barcsi abroncsszerelő.

Forrás: MW

Milyen téli gumit érdemes vásárolni?

Király Béla – a legtöbb gumiabroncs szerelőhöz hasonlóan – nem kíván konkrét márkákat megnevezni sem abból mit vegyen, sem abból hogy mit ne vegyen az ember. – Mivel nem tartom minden gyártó abroncsát, így nem lenne korrekt, ha ezt és azt emelném ki. A saját tapasztalásaimból kifolyólag azt biztosan állíthatom, hogy a kínai gyártmányok nem jók. Nagyon korlátozott a tudásuk, egyszerűen nem tudják utolérni a nagy, sok éves tapasztalattal rendelkező gyártókat – tette hozzá a gumiabroncs szerelő.

– Dél-Somogyban mi a legtöbbet az alsó közép vagy felső közép kategóriájú abroncsokból értékesítünk, ezek mennek a legjobban a piacon. Nem érdemes játszani a gumiabroncsokkal, hosszú távon sokkal nagyobb kárt tudnak okozni, ha nem a megfelelő minőséget választjuk – mondta el Király Béla.