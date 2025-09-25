Állati lehetőség: már a Dunántúlon is elérhető az országosan is ritka kutyakiképzés

Világunkban nem csak mi egyénileg választhatunk segítő hivatást, hanem akár négylábú társunkkal együtt is tehetünk egy nemes célért. Kedvencünk segítségével lehetséges kezelni a szorongást, és a feszültséget, valamint segíthetünk a gyermekek fejlesztésében is. A céges rendezvényektől kezdve a különböző pedagógiai foglalkozásokon keresztül a közintézmények látogatásán át, rendkívül széles az a terület, amelyeken alkalmazhatjuk a terápiás segítő kutyákat. Somogy vármegyében, Kapolyon, a BaLEOton Terápiás Kutyás Egyesület és Kutyaiskolában van lehetőség terápiás kutyák kiképzésére.

Terápiás kutya a gyerekek közt egy foglalkozáson

– Az első végzettségemet gyógypedagógiából szereztem meg, és az állatasszisztált terápiák mindig is érdekeltek. Lovasterápiával kezdtem a tanulást, de a Covid járvány alatt ez félbeszakadt – mondta Puskovitz Orsolya, aki hozzátete: – Számomra, az állatasszisztált terápiák szempontjából a kutya sokkal szélesebb körben alkalmazható, és az együttélés is megkönnyíti a közös munkát. Ezt felismerve, 2021-ben elvégeztem a habilitációs kutyakiképző tanfolyamot, ami a terápiás kutyák kiképzésére és vizsgáztatására jogosít fel. A tudatos kölyök választás és a szakmai fejlődés után sikeres vizsgát tettem Leo nevű kutyámmal, majd megalapítottam a saját terápiás egyesületemet. Szerettem volna a környéken egy hiánypótló képzést biztosítani, hogy ezáltal másoknak is tudjak segíteni kiteljesedni négylábú kedvencükkel közösen – mondta Puskovitz Orsolya, a BALEOton Terápiás Kutyás Egyesület és Iskola tulajdonosa.

A terápiás kutyákról

A terápiás segítőkutyák olyan négylábúak, amelyek szelíd viselkedésükkel és speciális képzésükkel érzelmi támogatást és társas jelenlétet nyújtanak különféle helyzetekben — például iskolákban, rehabilitációs intézményekben, idős otthonokban vagy pszichiátriai osztályokon. Magyarországon a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség (MATESZE) koordinálja a képzéseket, vizsgákat és minősítéseket, biztosítva, hogy csak olyan kutyák kapjanak tanúsítványt, amelyek megfelelnek szigorú viselkedési és egészségügyi kritériumoknak.