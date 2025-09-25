1 órája
Állati lehetőség: már a Dunántúlon is elérhető az országosan is ritka kutyakiképzés
Nemcsak az emberek, hanem négylábú társaik is képesek segíteni másokon, közösen téve egy nemes célért. A terápiás kutya jelenléte oldja a feszültséget, csökkenti a szorongást, és a gyermekek fejlesztésében is hatékony támogatást nyújt. Egyre több intézményben, iskolától idős otthonig alkalmazzák őket, és Somogy vármegyében már a BaLEOton Terápiás Kutyás Egyesület és Iskolában is elérhető a speciális kiképzés.
Világunkban nem csak mi egyénileg választhatunk segítő hivatást, hanem akár négylábú társunkkal együtt is tehetünk egy nemes célért. Kedvencünk segítségével lehetséges kezelni a szorongást, és a feszültséget, valamint segíthetünk a gyermekek fejlesztésében is. A céges rendezvényektől kezdve a különböző pedagógiai foglalkozásokon keresztül a közintézmények látogatásán át, rendkívül széles az a terület, amelyeken alkalmazhatjuk a terápiás segítő kutyákat. Somogy vármegyében, Kapolyon, a BaLEOton Terápiás Kutyás Egyesület és Kutyaiskolában van lehetőség terápiás kutyák kiképzésére.
– Az első végzettségemet gyógypedagógiából szereztem meg, és az állatasszisztált terápiák mindig is érdekeltek. Lovasterápiával kezdtem a tanulást, de a Covid járvány alatt ez félbeszakadt – mondta Puskovitz Orsolya, aki hozzátete: – Számomra, az állatasszisztált terápiák szempontjából a kutya sokkal szélesebb körben alkalmazható, és az együttélés is megkönnyíti a közös munkát. Ezt felismerve, 2021-ben elvégeztem a habilitációs kutyakiképző tanfolyamot, ami a terápiás kutyák kiképzésére és vizsgáztatására jogosít fel. A tudatos kölyök választás és a szakmai fejlődés után sikeres vizsgát tettem Leo nevű kutyámmal, majd megalapítottam a saját terápiás egyesületemet. Szerettem volna a környéken egy hiánypótló képzést biztosítani, hogy ezáltal másoknak is tudjak segíteni kiteljesedni négylábú kedvencükkel közösen – mondta Puskovitz Orsolya, a BALEOton Terápiás Kutyás Egyesület és Iskola tulajdonosa.
A terápiás kutyákról
A terápiás segítőkutyák olyan négylábúak, amelyek szelíd viselkedésükkel és speciális képzésükkel érzelmi támogatást és társas jelenlétet nyújtanak különféle helyzetekben — például iskolákban, rehabilitációs intézményekben, idős otthonokban vagy pszichiátriai osztályokon. Magyarországon a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség (MATESZE) koordinálja a képzéseket, vizsgákat és minősítéseket, biztosítva, hogy csak olyan kutyák kapjanak tanúsítványt, amelyek megfelelnek szigorú viselkedési és egészségügyi kritériumoknak.
– Kutyásként belevághatunk ebbe a kétlépcsős, összetett képzési folyamatba. Sikeres vizsgák után járhatunk különböző intézményekbe, kórházakba, idős otthonokba, iskolákba, óvodákba, és akár különböző szemléletformáló, felelős állattartásról szóló előadásokat is tarthatunk a kutyánkkal – mondta Puskovitz Orsolya. – Vegyük például az ovis korosztályt, akik között vannak fejlesztésre szoruló, részképesség-zavaros, illetve tipikus fejlődésű gyerekek is. Nekik a kutyák bevonásával, különböző képességfejlesztő foglalkozások részei lehetünk, de akár egy egyszerű matek vagy testnevelés órát is feldobhat a négylábúak jelenléte és a játékos feladatok. Ezen foglalkozások alkalmával a felvezető a kutyáját instruálja, trükköket mutatnak be, jutalmazza, felel érte, de a pedagógus vagy egyéb szakember vezeti a foglalkozást. Tehát nem szükséges hozzá semmilyen szakirányú végzettség, pusztán arra van szükség, hogy kiváló kapcsolata legyen a kutyának és a gazdinak – mondta Puskovitz Orsolya.
Céges csapatépítőkön át a fejlesztő foglalkozásokig
Számos helyen alkalmazzák a kutyusokat, és az emberek hangulatát és kedvét, korosztálytól függetlenül megváltoztatja pozitív irányba.
– Amit a foglalkozások alkalmával észrevettem, az az, hogy az állat jelenléte oldja a hangulatot és a stresszt. Felnőtteknél egyből megváltozik a viselkedés pozitív irányba, ha mondjuk egy csapatépítő foglalkozáson, vagy egy kommunikációs tréningen veszünk részt. Gyerekeknél észrevehető a nyitottá válás, és a kapcsolódás, valamint a közös tevékenység iránti motiváció, különösen a visszahúzódóbbaknál. Oldhatja a terápiás kutyás foglalkozás az emberekben a korábbi rossz kutyás tapasztalatot, így nő a bizalmuk az állatok iránt, mivel ezeknek a kutyáknak teljesen megjósolható a viselkedése –emelte ki Puskovitz Orsolya.
Terápiás kutya kiképzésének menete
- A terápiás segítőkutyák képzése során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a páros – kutya és vezető – kiegyensúlyozott legyen. A vizsgaszabályzat szerint a kutyának bármely környezetben nyugodtnak, barátságosnak és együttműködőnek kell maradnia, függetlenül a zavaró tényezőktől.
– Ez egy kétlépcsős vizsgarendszer, amely arra készít fel, hogy váratlan helyzetekben is kezelhető legyen a kutya reakciója. Hogy néhányat kiemeljek, van engedelmes, élelemmegtagadás, idegennel való munka és szeparációs feladat. Ezt a vizsgafeladatsort kifejezetten etológusok fejlesztették ki és azt veszi górcső alá, hogy váratlan helyzetekben hogyan reagálnak a kutyák, és hogy bekapcsol-e például az őrző-védő ösztön. A terápiás kutyából hiányoznia kell ennek az ösztönnek, mert egy fogyatékkal élő személy váratlanul is cselekedhet. Ha a temperamentum vizsga sikeres volt, akkor a második vizsga egy intézményben lesz, ahol részt vesz a páros egy teljes foglalkozáson, és bemutatják közös tudásukat – mondta Puskovitz Orsolya.
Ha valaki bele szeretne vágni ebbe a közös tanulásba, bátran és látogasson el négylábú társával egy felmérő foglalkozásra, hogy másoknak is megmutathassák a kutyázás örömét.
– Nem számít az eb fajtája, akár keverék kutyákkal is el lehet végezni ezt a képzést, mely után a páros kap egy igazolványt amelynek egyik oldalán a gazdi van, másik oldalán a kutya. Ezzel a plasztikkártyával már hivatalosan is beléphetnek a különböző intézményekbe a foglalkozás időtartamára – mondta Puskovitz Orsolya.