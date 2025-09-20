Ságvári titokra derült fény a fővárosban

Ismét megnyitotta kapuit a hazai agrárium egyik legnagyobb seregszemléje, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, közismertebb nevén az OMÉK. A rendezvényre az egész országból érkeztek kiállítók és termelők, mely majdnem két évszázados múltra tekint vissza, és mára a magyar mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidékfejlesztés meghatározó eseményévé vált.

A somogyi termelők is kiállítanak az OMÉK-en. Fotó: Krista Porta

Krista Porta, somogyi termelők a Balaton mellől

– Ez egy hatalmas mérföldkő az életünkben. Ekkora rendezvényen most vagyunk először, eddig a KÁN volt a legnagyobb seregszemle, amelyen bemutatkoztunk. A kiállításra hoztunk általunk készített szörpöt, savanyúságot és egy exkluzív termékkel is előrukkoltunk: ezek a mustban eltett termékek, befőttek. Valamint hoztunk még különleges zöldségkrémeket, amelyek a feleségem titkos receptjei alapján készülnek, bevallom ezek nagyon kelendőek. Rengetegen kóstolgatnak, vásárolnak és sok lehetőség van az eszmecserére is – mondta Krista Zoltán, a ságvári Krista Porta tulajdonosa.

Az OMÉK nemcsak szakmai kiállítás, hanem találkozási pont is, ahol a gazdálkodók, feldolgozók, kereskedők és a fogyasztók egyaránt lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlenül találkozzanak egymással. A rendezvény célja, hogy erősítse a hazai termékek iránti bizalmat, és ösztönözze a magyar gazdákat az innovációra, valamint a nemzetközi piacokon való megjelenésre.

Hagyomány és innováció kéz a kézben

A kiállítás idei mottója a „Hagyomány és innováció kéz a kézben”. Ez jól tükrözi azt a szemléletet, amely szerint a magyar mezőgazdaság jövője egyszerre épül a több évszázados gazdálkodási hagyományokra és a legmodernebb technológiai megoldásokra. Az OMÉK egyik fontos üzenete, hogy a fogyasztók tudatos választása jelentős hatással van a mezőgazdaságra. Ha a vásárlók a magyar termékeket részesítik előnyben, azzal nemcsak a hazai gazdálkodókat támogatják, hanem hozzájárulnak a vidék megtartó erejéhez és a környezeti fenntarthatósághoz is.

A szakmai programok között kiemelt szerepet kaptak a digitalizáció és az okos megoldások a mezőgazdaságban. A precíziós gazdálkodás, a dróntechnológia és a szenzoros talajvizsgálatok mind azt mutatják, hogy a magyar agrárium képes alkalmazkodni a XXI. század kihívásaihoz.