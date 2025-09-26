Természetjárók, figyelem: megváltozott a népszerű dunántúli túra útvonala

– Figyelem túrázók! A Dél-dunántúli Piros Túra (DDP) nyomvonala megváltozott a Gerézdi erdészháznál – nézze meg az új útvonalat itt! – számolt be közösségi oldalán csütörtökön a Sefag Zrt.

A tájékoztatás szerint az idei jelzésfestési munkálatok több helyen érintették a DDP nyomvonalát. Somogydöröcske és Somogyacsa között a Gerézdi erdészháznál a nyomvonal is módosult. A térképen már az új nyomvonal látszik lilával a régi út. A jövőben az erdészház felől az aszfaltos utat csak keresztezni kell, és egyenesen tovább lehet haladni a szemben induló szekérúton.