Útvonalváltozás

Természetjárók, figyelem: megváltozott a népszerű dunántúli túra útvonala

Címkék#útvonal#Sefag Zrt#DDP#Dél-dunántúli Piros Túra

Harsányi Miklós

– Figyelem túrázók! A Dél-dunántúli Piros Túra (DDP) nyomvonala megváltozott a Gerézdi erdészháznál – nézze meg az új útvonalat itt! – számolt be közösségi oldalán csütörtökön a Sefag Zrt. 

A Dél-dunántúli Piros Túra (DDP) nyomvonala megváltozott a Gerézdi erdészháznál

A tájékoztatás szerint az idei jelzésfestési munkálatok  több helyen érintették a DDP nyomvonalát. Somogydöröcske és Somogyacsa között a Gerézdi erdészháznál  a nyomvonal is módosult. A térképen  már az új nyomvonal látszik lilával a régi út. A jövőben az erdészház felől  az aszfaltos utat  csak keresztezni kell, és egyenesen  tovább lehet haladni a szemben induló szekérúton.  

 

