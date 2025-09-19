2 órája
Tesztelje, mennyire tud eligazodni a modern munkaerőpiac furcsa megnevezései között!
Egyre több munkakör neve okoz fejtörést a munkakeresőknek, mivel a hagyományosabb elnevezésekkel szemben különleges, sokszor angol eredetű vagy speciális szakzsargont használó megnevezések terjedtek el.
Forrás: elle.hu
Gyakori, hogy a jelentkezők a furcsa titulus miatt félreértik az állás lényegét, ami a megfelelő jelöltek hiányához vezet. A cikk néhány érdekes kaposvári és országos példát is bemutat, rövid magyarázattal, például a fürtvezető mérnök (vízügyi szakember) vagy a klisémontírozó segéd (nyomdai dolgozó) esetében.
Próbálja ki a kvízt, és tesztelje, mennyire tud eligazodni a modern munkaerőpiac furcsa megnevezései között!
