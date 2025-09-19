szeptember 19., péntek

Mai évfordulók
2 órája

Tesztelje, mennyire tud eligazodni a modern munkaerőpiac furcsa megnevezései között!

Címkék#munkaerőpiac#SONLINE#kvíz

Egyre több munkakör neve okoz fejtörést a munkakeresőknek, mivel a hagyományosabb elnevezésekkel szemben különleges, sokszor angol eredetű vagy speciális szakzsargont használó megnevezések terjedtek el.

Sonline.hu


Állásinterjú chatbot-on keresztül: munkaerővé válhatsz egy MI eszköz által.

Forrás: elle.hu

Gyakori, hogy a jelentkezők a furcsa titulus miatt félreértik az állás lényegét, ami a megfelelő jelöltek hiányához vezet. A cikk néhány érdekes kaposvári és országos példát is bemutat, rövid magyarázattal, például a fürtvezető mérnök (vízügyi szakember) vagy a klisémontírozó segéd (nyomdai dolgozó) esetében.

Próbálja ki a kvízt, és tesztelje, mennyire tud eligazodni a modern munkaerőpiac furcsa megnevezései között!

1.
Az álláskeresők többsége mindig részletesen átolvassa az álláshirdetéseket.
2.
Melyik munkakörhöz kell SAP ismeret?
3.
Mit vezet egy Kyburzos kézbesítő?
4.
Mit jelent a „Key account manager” munkakör magyarul?
5.
Ki foglalkozik grafikonok elemzésével és üzleti előrejelzésekkel?
6.
Mit csinál egy klempes targoncavezető?
7.
Melyik munkakör foglalkozik online hirdetésekkel és Google-kampányokkal?
8.
Mihez kapcsolódik a fürtvezető mérnök munkája?
9.
Mi a feladata egy „kutyaeledel kóstolónak”?
10.
Milyen célból alkalmaznak hivatásos alvókat?

 

