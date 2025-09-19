Hatalmas zöld tűzgömb tűnt fel a Balaton fölött

Bizonyára sokan riadtak fel a különös fényre, amikor egy hatalmas, zölden izzó tűzgömb szelte át Magyarország egét. A látványos meteor hosszú, fényes csíkot húzott maga után, majd lassan elhalványodott.

A zölden izzó meteor a Balaton felett Forrás: Időkép.hu

Az Időkép.hu webkamerái több helyszínen is rögzítették a ritka jelenséget, a felvételeken jól látszik a másodpercekig fénylő csóva. A meteor ragyogását az ország számos pontjáról megfigyelték - sokan ablakból vagy éppen éjjeli séta közben voltak szemtanúi. A szakemberek szerint az ilyen tűzgömbök ritkák, de nem példátlanok: akkor alakulnak ki, amikor egy nagyobb meteordarab a légkörbe érve felizzik és elég. A zöld szín a benne található fémek, például a magnézium égésére utal.