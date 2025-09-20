szeptember 20., szombat

2 órája

Hasba térdelte, felpofozta vetélytársát a somogyi lány

Címkék#erőszak#agresszió#internet#vizsgálat

A szolgáltató ugyan ígértet tett, hogy betiltják az ilyesmit, mégsem tudnak érvényt szerezni a tiltásnak. Jó, ha a szülők tudják: tini verekedésekről készült felvételek özönlötték el az internetet.

Kovács Gábor László
Hasba térdelte, felpofozta vetélytársát a somogyi lány

Fotó: SynthEx

Hiába ígérte a Meta, hogy az „Instagram tinifiókok” megvédik a fiatalokat az erőszakos tartalmaktól, egy friss vizsgálat szerint néhány kattintással mégis brutális utcai tini verekedésekhez, iskolai bunyókhoz és kutyaviadalokhoz juthatnak el a kiskorú felhasználók, írta meg a Médiapiac.

Tini verekedések a neten Fotó: iStock
Tini verekedések a neten Fotó: iStock

A tini verekedések képei könnyen elérhetők

A Tech Transparency Project (TTP) tesztje során egy 15 éves profilt hoztak létre, amely a „verekedés” kifejezésre keresett az Instagramon. Bár a keresési eredmények korlátozottak voltak, a rendszer felajánlotta a #verekedés hashtaget, amelyen keresztül több száz erőszakos videó vált elérhetővé. A felvételek között iskolai verekedések, utcai összecsapások és állatviadalok is szerepeltek.

A gyerekek leképezik a felnőtt világot 

A gyerekek a közösségi médiában rengeteg hasonló erőszakos tartalmat látnak, így ha elkezdenek netezni, akkor folyamatosan jönnek szembe velük az agresszió képei, állítja a somogyi iskolapszichológus. – Az a világ, amiben élünk, leképeződik az iskolában, mert nem külön világ a gyerekeké, ehelyett be van ágyazva a felnőttek világába – felelte kérdésünkre Mátraházi Tibor, kaposvári iskolapszichológus. – Nem a kioktatás vagy a beszéd az, ami hat a gyerekekre, hanem az a példa, amit a felnőttek mutatnak.  

Ha a családok megélhetése problémás és emiatt feszült otthon a hangulat, ha a tévében és az interneten erőszakot látni, és az életben azt tapasztalni, hogy mindenki letapos mindenkit, akkor az hat a gyerekekre, magyarázta. Hovatovább ez lesz nekik a természetes viselkedésminta, amelybe belenőnek, és ami szükséges a túléléshez, mert mindig azt tanítjuk a gyereknek önkéntelenül is, ami a társadalom szerint a túléléshez szükséges. Mátraházi Tibor azt tapasztalata, hogy a somogyi gyerekek között is nagy az agresszió, nem úgy, hogy állandóan ütik-vágják egymást, hanem türelmetlenek egymással, nincs megértés köztük, és a „csak az legyen, amit én akarok" szemlélet uralkodik.  

Somogyban is volt iskolai verekedés 

A Kaposvári Járási Ügyészség néhány hónapja hasonló iskolai verekedés miatt emelt vádat. Egy tizennyolc éves lány úgy gondolta, hogy egy másik lány kéretlenül közeledik a párjához. Emiatt több üzenetet is küldött a vetélytársának, vagyis a barátja egyik osztálytársának, és azt kérte, hogy a másik lány tartsa távol magát a szerelmétől. Később rátámadt, hasba térdelte és felpofozta. A hasonló ügyek miatt vezették be az iskolaőri rendszert, hogy elejét vegyék az erőszakos viselkedésnek a tinik között. 

 

 

 

