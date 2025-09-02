szeptember 2., kedd

Helyi közélet

2 órája

A mezőgazdaságból élőknek újabb csapás lenne a Tisza-adó

Címkék#Tisza-adó#átlagkereset#forint#átlagbér

Nem elég az aszály, a terméskiesés, a magas költségek, a fenyegető ukrán import. A mezőgazdaságból élőknek újabb csapás lenne a tervezett Tisza-adó.

Kovács Gábor László

A mezőgazdaságban dolgozók kifejezetten rosszul járnának a Tisza-adóval, a rengeteg őket ért csapás, az aszályos nyár és a magas termelési költségek után még ez is. 

Aratás után sem kéne a Tisza-adó
Aratás után sem kéne a Tisza-adó

Az agrárvármegyéket még jobban sújtja 

A Tisza-adó az agráriumból élőket is érintené, márpedig Somogy agrármegyében sokak megélhetését biztosítja a mezőgazdaság. Egy nemrégiben kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék az egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék.

A somogyi számok a Tisza-adó esetén

A Központi Statisztikai Hivatal a teljes munkaidőben alkalmazásban álló munkavállalók átlagkeresetéről szóló, 2025. első negyedévére vonatkozó adatsora szerint Somogy vármegyében a mezőgazdaságban dolgozók, közfoglalkoztatottak nélküli bruttó átlagkeresete 530 242 forint volt havonta, ami 369 003 forintos nettó bért jelent. Az éves bruttó átlagbérük eszerint Somogyban 6 362 904 forint. A jelenlegi egykulcsos adó alapján ezt évi 954 435 forint adó terheli. A somogyi agráriumban dolgozók tiszás adója viszont évi 1 049 838 forint lenne. Ez 95 403 forinttal lenne több éves szinten, vagyis havi 7950 forinttal több adó terhelné jövedelmüket, ha a Tisza terve megvalósulna.

De nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érinti a Tisza Párt által tervezett változtatást, kiszámoltuk azt is, hogy átlagbér esetén évi 120 ezer forinttal kerülne kevesebb pénz a Somogy vármegyeiek zsebébe. S erről az utca emberének véleményét is megkérdeztük. 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
