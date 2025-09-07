„Átver a Tisza” – kampányvideóval indult a figyelmeztetés Kötcsén

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányvideóval és online kalkulátorral indított kampányt Kötcsén, amelyben a Tisza-adó veszélyeire hívják fel a figyelmet. A szervezet szerint Magyar Péter pártja azt próbálja elhitetni, hogy a többkulcsos adórendszer igazságos, miközben valójában a dolgozó emberek terheit növelné.

A kampányfilmben Tarr Zoltán híres mondata is elhangzik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. A mozgalom szerint ez is mutatja, hogy a Tisza nem őszinte a választóival.

A tisza-ado.hu oldalon elérhető kalkulátor segítségével bárki megnézheti, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A mozgalom célja, hogy a választók tisztán lássák a következményeket.

Kötcse ezzel a politikai küzdelem egyik központi színterévé vált, ahol a választók védelmében indult el a kampány.